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Detida médica de Benavente suspeita de receber pagamentos indevidos para facilitar reformas

Henrique Machado
Há 19 min
Médicos (imagem Getty)
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A Ordem dos Médicos tinha anunciado em abril a abertura de um inquérito à médica

A médica de Benavente suspeita de receber pagamentos indevidos para facilitar reformas foi esta quarta-feira detida, apurou a CNN Portugal.

A Ordem dos Médicos (OM) tinha anunciado em abril a abertura de um inquérito à médica por alegadamente ter recebido verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez.

O caso, divulgado pela SIC, revelou um alegado esquema em que a médica cobrava cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez, tendo conseguido, numa única empresa pública, que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez.

Para a OM, os factos revelados na reportagem, que envolveram uma médica de Benavente, que cobrava pagamentos indevidos e não declarados para facilitar processos de reforma por invalidez, “indiciaram alegadas práticas gravemente lesivas da ética e da deontologia médica”.

“A Ordem dos Médicos condenou qualquer atuação que instrumentalizasse o ato médico para fins alheios ao interesse dos doentes, ao rigor clínico e ao cumprimento da lei”, afirmou então o bastonário, em comunicado.

Carlos Cortes sublinhou na altura que a utilização do estatuto profissional para obter vantagens indevidas, se confirmada, constituía "uma violação ética intolerável e uma quebra gravíssima da confiança que a sociedade depositou na classe médica”.

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