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Mais dois médicos detidos em esquema de fraude com falsos atestados de invalidez 

Henrique Machado
Há 46 min
Coronavírus
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Emuna Mia atendia os utentes e dava as primeiras indicações de invalidez, que depois eram validadas por outros colegas de diferentes especialidades

Além de Emuna Mia, há mais dois médicos e uma assistente detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no esquema de fraude à Segurança Social e corrupção na atribuição de reformas por invalidez, a partir do centro de saúde de Santo Estevão, em Benavente, para onde os utentes eram encaminhados, pós angariação, e atendidos por Emuna Mia, sabe a CNN Portugal.

Emuna Mia atendia os utentes e dava as primeiras indicações de invalidez, que depois eram validadas por outros colegas de diferentes especialidades.

A funcionária do centro de saúde que era assistente da médica Emuna Mia é suspeita de coautoria dos crimes por ser considerada angariadora de utentes que pretendiam obter atestados de invalidez a troco de contrapartidas - que passavam por pagamentos na ordem dos mil euros.

O caso foi conhecido numa reportagem da SIC e as detenções na operação desta quarta-feira foram noticiadas pela CNN Portugal. Além dos quatro detidos, há mais uma série de arguidos constituídos por alegado envolvimento no esquema.

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A investigação da PJ é coordenada pelo DIAP Regional de Lisboa.

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Temas: Médica dos atestados Atestados de invalidez Fraude Emuna Mia Benavente

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