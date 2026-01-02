Media Capital compra 80% da dona do Polígrafo

2 jan, 18:23

A Invitável & Fundamental é dona da publicação especializada em verificação de factos

A Media Capital anunciou esta sexta-feira a compra de 80% da Inevitável & Fundamental, dona do Polígrafo e Viral Check, publicações especializadas em fact checking (verificação de factos), por um valor de 2,2 milhões de euros sujeito a ajustamento.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI e CNN Portugal "informa que celebrou na presente data um contrato nos termos do qual a Meglo – Media Global, SGPS, S.A. (sociedade detida a 100% pela Media Capital) adquiriu uma participação representativa de 80% da sociedade Inevitável & Fundamental, Lda".

Esta empresa "detém os títulos de publicação periódicos Polígrafo e Viral Check, atuando como publicações de informação especializada na área de fact checking, com uma presença relevante online", refere a Media Capital.

"O preço da aquisição da referida participação ascende a 2.200.000,00 euros sujeito a ajustamento, mantendo a Media Capital opção de aquisição do remanescente do capital social", remata o grupo.