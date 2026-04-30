Colisão com três camiões corta A1 no sentido Norte-Sul na zona de Coimbra

Há 50 min

Acidente fez um ferido

A circulação na A1 estava às 07:00 desta quinta-feira interrompida no sentido Norte-Sul entre a Mealhada e Coimbra devido a um acidente que envolveu três veículos pesados, que causou um ferido ligeiro, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra indicou à Lusa que o alerta para o acidente na autoestrada do Norte, que ocorreu ao quilómetro 199, foi dado às 05:55.

Segundo a mesma fonte a estrada está interrompida temporariamente para remoção de veículos e limpeza de via.

Às 07:10 estavam no local, seis operacionais, com o apoio de três veículos.