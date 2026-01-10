Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

Daniela Rodrigues
Hoje às 17:41
O que se sabe sobre a morte de Maycon Douglas após o desaparecimento na Nazaré

Corpo esteve desaparecido durante oito dias

Não há suspeitas de crime na morte de Maycon Douglas, antigo concorrente da Casa dos Segredos, apurou a CNN Portugal.

A autópsia feita ao jovem de 26 anos revelou que tinha areia no estômago e os pulmões muito pesados. Tal indicia que a causa da morte será o afogamento.

Recorde-se, contudo, que o corpo esteve desaparecido no mar durante oito dias.

Faltam ainda os resultados dos exames toxicológicos, que vão permitir perceber se o antigo concorrente estava sob efeito de drogas, álcool ou mediacamentos no momento da morte.

A CNN Portugal apurou que, até ao momento, não existem suspeitas de intervenção de terceiros na morte de Maycon Douglas e, logo, de crime.

Maycon Douglas tinha desaparecido no dia 31 de dezembro na Nazaré. De acordo com um dos amigos, Maycon Douglas saiu de um bar na Nazaré onde esteve a colocar música e foi para casa com uma amiga.

No dia a seguir os amigos aperceberam-se de que ninguém sabia do seu paradeiro, mas a localização que Maycon Douglas partilhou levou-os até ao local onde o carro caiu ao mar, perto do farol de São Miguel Arcanjo, na Nazaré.

O corpo deu à costa no dia 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré, perto do local onde foi encontrado submerso, a seis metros de profundidade, o carro do antigo concorrente do reality show da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O funeral de Maycon realiza-se este domingo em Leiria.

Temas: Maycon Douglas Morte Afogamento Nazaré Secret Story

Crime e Justiça

