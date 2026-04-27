Homem ameaça matar a mulher a tiro e acaba detido em Braga

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Caso de violência doméstica tem caráter reincidente

Um homem foi intercetado pela PSP após ter ameaçado a companheira com uma arma de fogo na União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, em Braga.

O caso de violência doméstica e já com caráter reincidente ocorreu esta segunda-feira quando o suspeito se encontrava no exterior da habitação na Rua de São Pedro e terá ameaçado a vítima, que estava no interior, afirmando que iria “dar quatro tiros”.

Quando as autoridades chegaram ao local, o indivíduo já não se encontrava presente, tendo sido posteriormente localizado nas imediações.

No decorrer das diligências, a polícia conseguiu apreender um carregador de arma de fogo de calibre 6.35, que estava escondido junto à linha férrea. A arma correspondente foi posteriormente recuperada numa lavandaria da pensão onde o suspeito se encontrava hospedado. No entanto, não foram encontradas munições.

O caso está a ser investigado pelas autoridades.

O suspeito aguarda primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer as medidas de coação que podem ir do termo de identidade e residência até à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.