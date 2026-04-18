Porque o tetracampeão mundial Max Verstappen está a considerar abandonar a F1

Há 1h e 5min

Ponto de partida: Max Verstappen quer divertir-se

Ele pode ser tetracampeão mundial e um dos rostos da Fórmula 1, mas Max Verstappen não está a divertir-se no desporto que um dia amou.

Há algum tempo que o neerlandês parece inquieto e insatisfeito com os rumos que a F1 está a tomar, a ponto de considerar abertamente abandonar completamente o desporto no final da temporada.

As frustrações do piloto a Red Bull de 28 anos vieram à tona novamente depois de ter terminado em oitavo lugar no Grande Prémio do Japão no último fim de semana de março, desabafando com a imprensa após a corrida.

"Eu digo a mim mesmo todos os dias para tentar aproveitar”, disse Verstappen à BBC Sport. “[Mas] é muito difícil."

“Estou a pensar em tudo dentro deste paddock. Quer dizer, na vida privada, estou muito feliz. Mas uma pessoa espera por 24 corridas, desta vez 22, mas normalmente 24, e então fica a pensar se vale a pena. Ou será que preferiria ficar mais em casa com a minha família, ver mais os meus amigos quando não estou a praticar o meu desporto?”

‘Fórmula E em esteroides’

É uma acusação condenatória para o desporto que um dos seus maiores nomes já não esteja a divertir-se muito com a competição.

Muitos dos problemas da F1 decorrem dos novos regulamentos que mudaram a forma como equipas e pilotos elaboram estratégias durante as corridas. Agora, há mais foco na gestão da bateria a bordo e no uso de energia elétrica para melhorar o desempenho.

No início deste ano, Verstappen disse que estava a ter dificuldades para se divertir com os novos regulamentos, descrevendo o desporto como "um pouco como a Fórmula E em esteroides", sob o argumento de que já não se trata de corrida pura.

Além dos seus problemas dentro do desporto, Verstappen também está a entrar num novo capítulo da sua vida fora das pistas. O astro e a sua companheira de longa data deram as boas-vindas ao primeiro filho no ano passado e parece que Verstappen está a aproveitar para passar tempo de qualidade com a sua família.

Verstappen comemora o seu quarto título mundial em Las Vegas, em 23 de novembro de 2024. foto Mark Thompson/Getty Images

Ele também está a gostar de trabalhar noutros projetos fora do desporto, tanto que a ideia de estar a viajar a maior parte do ano – para correr com carros de que ele não gosta – deixou de o atrair.

"É realmente o oposto de pilotar", diz Verstappen. “Então, em certa medida, simplesmente já não é o que eu quero fazer. Ganhar muito dinheiro, ótimo. Mas, no fim de contas, não se trata mais de dinheiro, porque esta sempre foi a minha paixão, certo? Quando era criança, era isso que eu queria fazer, e na altura, eu não tinha ideia do que iria alcançar. Quero estar aqui para me divertir, aproveitar ao máximo e curtir. E, sim, neste momento, não é bem esse o caso.”

Mesmo antes da corrida do Grande Prémio do Japão, dava para perceber que Verstappen estava irritado.

Na semana anterior, o piloto recusou-se a responder a qualquer pergunta numa conferência de imprensa a menos que um jornalista específico – com quem ele teve um problema por causa de uma linha de interrogatório anterior – abandonasse a sala.

Foi mais um sintoma da sua atual insatisfação com o desporto, que parece estar a causar mais problemas do que soluções na sua vida.

Kimi Antonelli volta a ganhar

O contexto óbvio para os seus comentários é o facto de Verstappen já não ser tão dominante quanto foi tempos na F1.

Durante anos, o piloto da Red Bull foi a referência – muitas vezes vencendo corridas com margem, contra rivais incapazes de desafiar a sua superioridade.

Contudo, esses quatro títulos mundiais consecutivos entre 2021 e 2024 parecem agora uma memória distante, com o neerlandês a demonstrar, até ao momento, incapacidade de competir com os líderes do campeonato nesta temporada.

O piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, no pódio após vencer o Grande Prémio do Japão em 29 de março de 2026. foto Eugene Hoshiko/AP

Foi esse o caso novamente no Grande Prémio do Japão, com o italiano Kimi Antonelli, de 19 anos, a conquistar a sua segunda vitória consecutiva nesta temporada. O piloto da Mercedes terminou mais de 13 segundos à frente do seu rival mais próximo, após a primeira vitória da sua carreira na China, duas semanas antes.

Antonelli é o segundo piloto mais jovem de sempre a vencer uma corrida de F1. O mais jovem? Verstappen, é claro.

Apesar de testemunhar um render da guarda, o piloto neerlandês argumenta que pode aceitar terminar no meio do pelotão, desde que ainda esteja a curtir o desporto. E, claro, não está a confirmar que vai definitivamente aposentar-se no final da temporada.

Os seus comentários mais recentes, no entanto, vão aumentar a pressão sobre o órgão regulador do desporto para que ouça o que ele e alguns outros pilotos estão a dizer.