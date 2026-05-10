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Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

CNN , Maureen O'Hare
Há 2h e 25min
Mausoléu de Halicarnasso: eis o que resta em Bodrum, na Turquia, do sítio arqueológico de uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo (Laurence Berger/iStock Editorial/Getty Images)

Mergulhemos na história do Mausoléu de Halicarnasso, estrutura mítica de outros tempos que ainda deixa marcas numa paisagem singular

A montanhosa península de Bodrum ergue-se sobre o azul vibrante do Mar Egeu, o seu pico de ricas florestas e as suas encostas repletas de casas e hotéis de telhados planos brancos.

Na exclusiva costa norte da península, os super iates flutuam entre as vilas e hotéis ultra-luxuosos da Baía do Paraíso. Na cidade de Bodrum, na costa sul, os barcos à vela tradicionais, as goletas, enchem a marina, prontos para levar os turistas em cruzeiros.

Hoje, é onde a elite de Istambul vem para relaxar, festejar ou ser mimada, e onde os visitantes internacionais viajam em busca de sol e mar.

Não são, de forma alguma, os primeiros povos abastados a deixar aqui a sua marca. Dos Léleges aos Micénicos, dos Romanos aos Bizantinos, muitas civilizações ascenderam e caíram na península, deixando no seu rasto tesouros arqueológicos.

O maior de todos, construído por volta de 350 a.C. no topo de uma colina com vista para o que é hoje a cidade de Bodrum, foi o Mausoléu de Halicarnasso, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Era ainda mais notável por ter sido criado como resultado de um casamento incestuoso.

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Hoje, resta muito pouco do mausoléu. Atualmente, a maior estrutura histórica é o Castelo de Bodrum, uma enorme fortaleza gótica com vista para a marina. A importância da região como pólo turístico é apenas o capítulo mais recente da sua longa história de relevância estratégica.

Maravilha Antiga

“É como uma porta de entrada entre o Oriente e o Ocidente”, afirma Orhan Can, guia da Bodrum Tour, sublinhando que, ainda hoje, Istambul tem o aeroporto mais bem ligado do mundo. A Turquia “sempre foi um local para os negócios”.

Os ocupantes do Mausoléu, há mais de dois milénios, foram Mausolo e a sua irmã-esposa Artemísia II, membros da dinastia Hectamnod, que governou a região então conhecida por Cária entre 395 e 366 a.C.

Mausolo e Artemísia fizeram de Halicarnasso - hoje Bodrum - a capital da Cária, impulsionando a sua população e iniciando muitos projetos de construção, sendo o mais extravagante o seu túmulo. Após a morte de Mausolo, em 353 a.C., Artemísia supervisionou a sua construção, uma estrutura semelhante a um templo, projetada pelos melhores arquitetos e escultores gregos, combinando os estilos grego, egípcio e lício.

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Representação do Mausoléu de Halicarnasso, a partir de uma gravura de 1572 do artista holandês Maarten van Heemskerck ()Fine Art Images/Hulton Archive/Getty Images via CNN Newsource
Representação do Mausoléu de Halicarnasso, a partir de uma gravura de 1572 do artista holandês Maarten van Heemskerck (Fine Art Images/Hulton Archive/Getty Images via CNN Newsource)

Decorado com frisos de cenas de batalha e cerca de 400 esculturas independentes, a sua base tinha mais de 120 metros de circunferência. Era coroado por uma pirâmide sobre a qual passava uma carruagem puxada por quatro cavalos, contendo estátuas do casal falecido.

Artemísia realizou um grande funeral para o marido, com jogos e cerimónias. "Após a morte de Mausolo, cremaram-no", diz Can. Reza a lenda que Artemísia, a irmã viúva e enlutada, bebeu as cinzas do marido misturadas com vinho, o que mais tarde se tornaria um tema popular para os pintores renascentistas no mundo ocidental.

Sucedeu-lhe como líder, tornando-se uma notável comandante naval, mas sobreviveu-lhe apenas dois anos. Reza a lenda que a sua morte prematura ocorreu "porque ela estava muito triste", conta Can.

Rasto do tesouro

Uma série de sismos entre os séculos XII e XV levou ao colapso do monumento. No Museu do Mausoléu de Bodrum, os visitantes do parque arqueológico olham para baixo, e não para cima, para as fundações afundadas escavadas pelo arqueólogo britânico Charles Newton no século XIX. Fragmentos das 36 colunas que outrora suportaram a pirâmide do túmulo estão espalhados por todo o lado, enquanto degraus conduzem à câmara funerária de Mausolo e Artemísia. O sistema de drenagem do mausoléu também sobreviveu.

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Newton transportou as peças mais valiosas para o Museu Britânico, em Londres, mas alguns frisos originais e fragmentos arquitetónicos recentemente descobertos estão expostos no pequeno museu do parque.

Contudo, relíquias da era de Halicarnasso e do próprio mausoléu ainda são encontradas em Bodrum e a até 3.200 quilómetros de distância.

Juntas, estas peças do puzzle arqueológico constroem um retrato da vida e da morte numa das mais prósperas cidades portuárias da Antiguidade. Eis como seguir o rasto do tesouro.

O teatro oferece vistas impressionantes da Baía de Bodrum (Laurence Berger/iStock Editorial/Getty Images via CNN Newsource)
O teatro oferece vistas impressionantes da Baía de Bodrum (Laurence Berger/iStock Editorial/Getty Images via CNN Newsource)

O Teatro Antigo de Bodrum, em forma de ferradura, construído durante o reinado de Mausolo e ampliado 200 anos depois, na época romana, fica a 20 minutos a pé, colina acima, a partir do sítio arqueológico do mausoléu.

O teatro tem vista para a baía e para o Castelo de Bodrum, cuja construção foi fortificada no século XV com colunas de mármore e pedra vulcânica verde das ruínas do mausoléu.

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No seu auge, até 10 mil pessoas podiam sentar-se ali para assistir a tudo, desde peças de teatro a lutas de gladiadores e combates com animais selvagens.

O entretenimento hoje é mais tranquilo. Ainda ali se realizam concertos e eventos culturais, para uma audiência de quase quatro mil pessoas, mas no dia da visita da CNN, apenas partilhámos o espaço com um grupo escolar bem-comportado e um casal a tirar selfies.

Mausolo “construiu muitas coisas naquela época”, diz Can. “Ele tornou a Cária mais grega. Começou a fazer com que as pessoas adorassem deuses e deusas gregos. Começou a construir templos para eles.”

Os seus dispendiosos projetos valeram-lhe a reputação de tirano, com as riquezas obtidas através de impostos, incluindo um supostamente sobre o cabelo dos homens lícios.

“Ele disse-lhes: ‘Deem-me os vossos cabelos compridos ou paguem-me impostos’”, explica Can. “Mas não estava a desperdiçar o cabelo. Usava-o para fazer perucas para aristocratas persas.”

Alexandre Magno em Halicarnasso

As torres que outrora guardavam Halicarnasso (Maureen O'Hare/CNN via CNN Newsource)
As torres que outrora guardavam Halicarnasso (Maureen O'Hare/CNN via CNN Newsource)
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Um desses projetos foi a construção de muralhas defensivas em redor da cidade. Dois portões protegiam o leste e o oeste de Halicarnasso, com os vestígios do Portão de Myndos, a oeste, ainda de pé numa encosta no bairro de Eskiçeşme, a uma curta distância a pé do teatro.

A altura original das torres monumentais de pedra andesítica é desconhecida, mas as suas bases robustas mantêm-se de pé há quase 2.400 anos. Existe também uma necrópole do século IV nas proximidades, com túmulos abobadados romanos e helenísticos.

Uma das partes mais comoventes do sítio arqueológico é o fosso de 7 metros de largura e 2,4 metros de profundidade que, durante o Cerco de Halicarnasso em 334 a.C., conteve durante algum tempo as forças de Alexandre, o Grande. Muitos soldados perderam a vida ao cair no fosso ou pisoteados, enquanto o desabamento de uma ponte sobrecarregada também resultou em muitas vítimas.

De volta à orla, o Castelo de Bodrum, um imponente exemplo da arquitetura gótica com acrescentos otomanos, domina a cidade moderna e oferece as melhores vistas da baía. Está na Lista Indicativa de Património Mundial da UNESCO desde 2016.

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Foi construído pelos Cavaleiros de São João, que governaram Bodrum durante o século XV. Não só partes do túmulo de Mausolo foram utilizadas na construção do castelo, como este se situa no mesmo promontório considerado o local provável do palácio de Mausolo.

Por 20 euros de bilhete, terá uma experiência histórica completa. Para além de acolher o Museu de Arqueologia Subaquática, o castelo possui uma vasta coleção de artefactos das várias civilizações que habitaram esta região. A sua exposição sobre o povo micénico da Idade do Bronze Final é particularmente impressionante.

Princesa da Cária

Para ver os restos mortais de uma mulher que era provavelmente a irmã mais nova de Mausolo e Artemísia, visite a exposição Princesa da Cária nos pisos superiores do museu.

Um sarcófago de pedra foi encontrado em 1989 numa necrópole no bairro de Yokuşbaşı, em Bodrum, contendo o esqueleto bem preservado de uma mulher de alta linhagem, juntamente com uma coroa de ouro e joias. Acredita-se que seja Ada, a quinta governante da dinastia Hecatomnida. Os seus restos mortais estão expostos no museu, juntamente com os seus pertences e uma réplica em tamanho real baseada numa reconstrução facial do seu crânio.

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Hecatomno foi o primeiro sátrapa nativo da Cária - termo utilizado para os governadores regionais no Império Persa - e governou de 395 a 377 a.C. Dos seus cinco filhos, dois pares de irmãos casaram entre si, tendo o casal de irmãos Idrieu e Ada sucedido a Mausolo e Artemísia.

O toucado de ouro encontrado enterrado com a princesa cária (Fotografia de Ian Littlewood/Alamy Stock Photo)
O toucado de ouro encontrado enterrado com a princesa cária (Fotografia de Ian Littlewood/Alamy Stock Photo)

Nenhum dos casais teve filhos, pelo que os casamentos podem ter sido simbólicos. O casamento entre irmãos não era de todo comum naquela época, e o incesto era geralmente considerado tabu.

"Acho que naquela época, para a realeza, era permitido fazer o que quisessem", diz Can. A população em geral "aceitava tudo o que eles faziam".

O casamento entre os irmãos fortalecia a dinastia, mantendo a linhagem sanguínea na família. Refletia também a mitologia dos deuses gregos, como a união do rei Zeus com a sua rainha e irmã-esposa Hera.

As invulgares ligações de Ada com a alta sociedade não terminam com o casamento com o seu irmão Idrieu. Governou a Cária por duas vezes, com reinados antes e depois do Cerco de Halicarnasso, tendo sido reinstaurada no poder pelo seu filho adotivo, Alexandre Magno.

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No alto das colinas

Pedasa é um dos locais turísticos menos visitados de Bodrum (semakokal/Creatas Video+/Getty Images)
Pedasa é um dos locais turísticos menos visitados de Bodrum (semakokal/Creatas Video+/Getty Images)

A orla marítima em redor de Bodrum está repleta de restaurantes, praias e bares à beira-mar, mas ainda é possível deixar a multidão para trás e subir até às florestas tranquilas do interior montanhoso. Aqui, a paisagem mantém-se praticamente como era na antiguidade.

Escondida no cimo de uma colina e pouco visitada, a poucos quilómetros do centro de Bodrum, encontra-se a antiga cidade de Pedasa, que remonta ao século XII a.C. No século IV, Mausolo ordenou que os habitantes de Pedasa e de outros pequenos povoados fossem realocados em Halicarnasso, para aumentar a população da recém-fundada capital.

Pedasa é uma paragem no Trilho da Cária, um percurso pedestre de longa distância com 820 quilómetros de extensão pela região, que passa por praias, colinas, aldeias e maravilhas arqueológicas. "Na Turquia, existem tantas ruínas e tantas civilizações, e queríamos concentrar-nos nas caraterísticas da Cária", refere Altay Özcan, cofundador do trilho, à CNN. Apesar da popularidade da região entre os turistas, ainda é possível aos visitantes encontrarem "um pedaço de natureza só para si", diz.

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Pedasa é uma "joia escondida", afirma Can, tal como Labraunda, "um santuário de Zeus. Fica no cimo de uma montanha, no meio do nada, e é como uma pequena Machu Picchu. Idrieu, irmão de Mausolo, construiu a maior parte dela."

Pouco antes da sua morte por causas desconhecidas, Mausolo sobreviveu a uma tentativa de assassínio durante uma procissão real em Labraunda, durante um festival anual. As ruínas ficam a cerca de uma hora de carro de Bodrum, do outro lado do Aeroporto de Bodrum-Milas.

Caminho para Myndos

É ainda possível caminhar por este trilho submerso durante a maré baixa (Fotografia de Gary Woods/Alamy Stock Photo)
É ainda possível caminhar por este trilho submerso durante a maré baixa (Fotografia de Gary Woods/Alamy Stock Photo)

É difícil ir muito longe na Turquia sem nos depararmos com um tesouro arqueológico, mas ainda existem muitas outras maravilhas escondidas no subsolo.

Gümüşlük é uma encantadora vila piscatória na costa oeste da Península de Bodrum, conhecida pelos seus restaurantes à beira-mar. Na maré baixa, pode caminhar a pé desde o restaurante em forma de sereia à beira do porto ao longo da "Estrada do Rei", um caminho antigo que pode datar de há 3.500 anos, da era micénica. Conduz a um monte relvado conhecido como a Ilha dos Coelhos, a ponta visível do que foi outrora a cidade de Myndos, fundada pela civilização Lelegiana há cerca de 4.000 anos.

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A ilha está cercada devido a trabalhos de escavação incompletos, mas acredita-se que a própria cidade se estende subterraneamente por Gümüşlük.

Onde estão agora as estátuas principais

Duas esculturas de leões do mausoléu encontram-se agora à entrada do Salão Principal do Museu Britânico, em Londres. A principal exposição do mausoléu encontra-se na Sala 21 do museu, com outras peças nas Salas 77 e 81.

As paredes são de um suave tom cinzento-azulado, como o mar num dia de inverno, e os azulejos cor de areia no chão complementam as estátuas de mármore e os frisos de lajes que revestem a sala.

Uma estátua colossal de um cavalo, do grupo de carros que coroava o túmulo, ergue-se no cimo da escadaria com a cabeça baixa e os músculos salientes.

Os frisos retratam batalhas entre gregos e amazonas e entre gregos e centauros. No friso das Amazonas, uma guerreira prepara-se para atacar um grego ajoelhado, enquanto outra amazona parece implorar por misericórdia, sendo puxada pelos cabelos por um grego de capa.

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As estátuas tradicionalmente associadas a Artemísia e Mausolo encontram-se na Sala 21 do Museu Britânico (Fotografia de Kamira/Alamy Stock Photo)
As estátuas tradicionalmente associadas a Artemísia e Mausolo encontram-se na Sala 21 do Museu Britânico (Fotografia de Kamira/Alamy Stock Photo)

No centro da sala encontram-se as duas estátuas tradicionalmente identificadas como Artemísia e Mausolo, ambas com mais de dois metros e meio de altura. As suas poses são descontraídas, as suas túnicas e mantos franzidos drapeados sobre o peito e as coxas até aos pés calçados com sandálias.

O rosto de Artemísia é pedra fragmentada, mas acima dele permanece o seu penteado de três caracóis sob um chapéu ajustado. A cabeça de Mausolo, com os seus cabelos ondulados que lhe chegam aos ombros com cerca de um metro de largura, está praticamente intacta. Sob sobrancelhas arqueadas num rosto pleno e belo, os seus olhos profundos fitam-se imperiosamente, pensativos, com um ligeiro ar de beicinho à la Elvis a curvar-lhe os lábios.

A mais de 3.200 quilómetros de casa, a mais de 2.000 anos do seu lugar na história, estas efígies de irmão e irmã, de marido e mulher, olham cegamente para o fluxo de visitantes num futuro que nunca poderiam ter imaginado.

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O túmulo que os abrigava, a estrutura robusta da qual esperavam erguer-se para sempre sobre Bodrum e o azul do Mar Egeu, perdeu-se há séculos para as ondas impetuosas da natureza, que tudo varrem.

Temas: Mausoléu de Halicarnasso Turquia Bodrum Viagens Sete Maravilhas
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