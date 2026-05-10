Ela casou-se com o seu irmão e depois ele morreu. O resultado do luto foi uma das maiores maravilhas do mundo

Há 2h e 25min

Mergulhemos na história do Mausoléu de Halicarnasso, estrutura mítica de outros tempos que ainda deixa marcas numa paisagem singular

A montanhosa península de Bodrum ergue-se sobre o azul vibrante do Mar Egeu, o seu pico de ricas florestas e as suas encostas repletas de casas e hotéis de telhados planos brancos.

Na exclusiva costa norte da península, os super iates flutuam entre as vilas e hotéis ultra-luxuosos da Baía do Paraíso. Na cidade de Bodrum, na costa sul, os barcos à vela tradicionais, as goletas, enchem a marina, prontos para levar os turistas em cruzeiros.

Hoje, é onde a elite de Istambul vem para relaxar, festejar ou ser mimada, e onde os visitantes internacionais viajam em busca de sol e mar.

Não são, de forma alguma, os primeiros povos abastados a deixar aqui a sua marca. Dos Léleges aos Micénicos, dos Romanos aos Bizantinos, muitas civilizações ascenderam e caíram na península, deixando no seu rasto tesouros arqueológicos.

O maior de todos, construído por volta de 350 a.C. no topo de uma colina com vista para o que é hoje a cidade de Bodrum, foi o Mausoléu de Halicarnasso, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Era ainda mais notável por ter sido criado como resultado de um casamento incestuoso.

Hoje, resta muito pouco do mausoléu. Atualmente, a maior estrutura histórica é o Castelo de Bodrum, uma enorme fortaleza gótica com vista para a marina. A importância da região como pólo turístico é apenas o capítulo mais recente da sua longa história de relevância estratégica.

Maravilha Antiga

“É como uma porta de entrada entre o Oriente e o Ocidente”, afirma Orhan Can, guia da Bodrum Tour, sublinhando que, ainda hoje, Istambul tem o aeroporto mais bem ligado do mundo. A Turquia “sempre foi um local para os negócios”.

Os ocupantes do Mausoléu, há mais de dois milénios, foram Mausolo e a sua irmã-esposa Artemísia II, membros da dinastia Hectamnod, que governou a região então conhecida por Cária entre 395 e 366 a.C.

Mausolo e Artemísia fizeram de Halicarnasso - hoje Bodrum - a capital da Cária, impulsionando a sua população e iniciando muitos projetos de construção, sendo o mais extravagante o seu túmulo. Após a morte de Mausolo, em 353 a.C., Artemísia supervisionou a sua construção, uma estrutura semelhante a um templo, projetada pelos melhores arquitetos e escultores gregos, combinando os estilos grego, egípcio e lício.

Representação do Mausoléu de Halicarnasso, a partir de uma gravura de 1572 do artista holandês Maarten van Heemskerck (Fine Art Images/Hulton Archive/Getty Images via CNN Newsource)

Decorado com frisos de cenas de batalha e cerca de 400 esculturas independentes, a sua base tinha mais de 120 metros de circunferência. Era coroado por uma pirâmide sobre a qual passava uma carruagem puxada por quatro cavalos, contendo estátuas do casal falecido.

Artemísia realizou um grande funeral para o marido, com jogos e cerimónias. "Após a morte de Mausolo, cremaram-no", diz Can. Reza a lenda que Artemísia, a irmã viúva e enlutada, bebeu as cinzas do marido misturadas com vinho, o que mais tarde se tornaria um tema popular para os pintores renascentistas no mundo ocidental.

Sucedeu-lhe como líder, tornando-se uma notável comandante naval, mas sobreviveu-lhe apenas dois anos. Reza a lenda que a sua morte prematura ocorreu "porque ela estava muito triste", conta Can.

Rasto do tesouro

Uma série de sismos entre os séculos XII e XV levou ao colapso do monumento. No Museu do Mausoléu de Bodrum, os visitantes do parque arqueológico olham para baixo, e não para cima, para as fundações afundadas escavadas pelo arqueólogo britânico Charles Newton no século XIX. Fragmentos das 36 colunas que outrora suportaram a pirâmide do túmulo estão espalhados por todo o lado, enquanto degraus conduzem à câmara funerária de Mausolo e Artemísia. O sistema de drenagem do mausoléu também sobreviveu.

Newton transportou as peças mais valiosas para o Museu Britânico, em Londres, mas alguns frisos originais e fragmentos arquitetónicos recentemente descobertos estão expostos no pequeno museu do parque.

Contudo, relíquias da era de Halicarnasso e do próprio mausoléu ainda são encontradas em Bodrum e a até 3.200 quilómetros de distância.

Juntas, estas peças do puzzle arqueológico constroem um retrato da vida e da morte numa das mais prósperas cidades portuárias da Antiguidade. Eis como seguir o rasto do tesouro.

O teatro oferece vistas impressionantes da Baía de Bodrum (Laurence Berger/iStock Editorial/Getty Images via CNN Newsource)

O Teatro Antigo de Bodrum, em forma de ferradura, construído durante o reinado de Mausolo e ampliado 200 anos depois, na época romana, fica a 20 minutos a pé, colina acima, a partir do sítio arqueológico do mausoléu.

O teatro tem vista para a baía e para o Castelo de Bodrum, cuja construção foi fortificada no século XV com colunas de mármore e pedra vulcânica verde das ruínas do mausoléu.

No seu auge, até 10 mil pessoas podiam sentar-se ali para assistir a tudo, desde peças de teatro a lutas de gladiadores e combates com animais selvagens.

O entretenimento hoje é mais tranquilo. Ainda ali se realizam concertos e eventos culturais, para uma audiência de quase quatro mil pessoas, mas no dia da visita da CNN, apenas partilhámos o espaço com um grupo escolar bem-comportado e um casal a tirar selfies.

Mausolo “construiu muitas coisas naquela época”, diz Can. “Ele tornou a Cária mais grega. Começou a fazer com que as pessoas adorassem deuses e deusas gregos. Começou a construir templos para eles.”

Os seus dispendiosos projetos valeram-lhe a reputação de tirano, com as riquezas obtidas através de impostos, incluindo um supostamente sobre o cabelo dos homens lícios.

“Ele disse-lhes: ‘Deem-me os vossos cabelos compridos ou paguem-me impostos’”, explica Can. “Mas não estava a desperdiçar o cabelo. Usava-o para fazer perucas para aristocratas persas.”

Alexandre Magno em Halicarnasso

As torres que outrora guardavam Halicarnasso (Maureen O'Hare/CNN via CNN Newsource)

Um desses projetos foi a construção de muralhas defensivas em redor da cidade. Dois portões protegiam o leste e o oeste de Halicarnasso, com os vestígios do Portão de Myndos, a oeste, ainda de pé numa encosta no bairro de Eskiçeşme, a uma curta distância a pé do teatro.

A altura original das torres monumentais de pedra andesítica é desconhecida, mas as suas bases robustas mantêm-se de pé há quase 2.400 anos. Existe também uma necrópole do século IV nas proximidades, com túmulos abobadados romanos e helenísticos.

Uma das partes mais comoventes do sítio arqueológico é o fosso de 7 metros de largura e 2,4 metros de profundidade que, durante o Cerco de Halicarnasso em 334 a.C., conteve durante algum tempo as forças de Alexandre, o Grande. Muitos soldados perderam a vida ao cair no fosso ou pisoteados, enquanto o desabamento de uma ponte sobrecarregada também resultou em muitas vítimas.

De volta à orla, o Castelo de Bodrum, um imponente exemplo da arquitetura gótica com acrescentos otomanos, domina a cidade moderna e oferece as melhores vistas da baía. Está na Lista Indicativa de Património Mundial da UNESCO desde 2016.

Foi construído pelos Cavaleiros de São João, que governaram Bodrum durante o século XV. Não só partes do túmulo de Mausolo foram utilizadas na construção do castelo, como este se situa no mesmo promontório considerado o local provável do palácio de Mausolo.

Por 20 euros de bilhete, terá uma experiência histórica completa. Para além de acolher o Museu de Arqueologia Subaquática, o castelo possui uma vasta coleção de artefactos das várias civilizações que habitaram esta região. A sua exposição sobre o povo micénico da Idade do Bronze Final é particularmente impressionante.

Princesa da Cária

Para ver os restos mortais de uma mulher que era provavelmente a irmã mais nova de Mausolo e Artemísia, visite a exposição Princesa da Cária nos pisos superiores do museu.

Um sarcófago de pedra foi encontrado em 1989 numa necrópole no bairro de Yokuşbaşı, em Bodrum, contendo o esqueleto bem preservado de uma mulher de alta linhagem, juntamente com uma coroa de ouro e joias. Acredita-se que seja Ada, a quinta governante da dinastia Hecatomnida. Os seus restos mortais estão expostos no museu, juntamente com os seus pertences e uma réplica em tamanho real baseada numa reconstrução facial do seu crânio.

Hecatomno foi o primeiro sátrapa nativo da Cária - termo utilizado para os governadores regionais no Império Persa - e governou de 395 a 377 a.C. Dos seus cinco filhos, dois pares de irmãos casaram entre si, tendo o casal de irmãos Idrieu e Ada sucedido a Mausolo e Artemísia.

O toucado de ouro encontrado enterrado com a princesa cária (Fotografia de Ian Littlewood/Alamy Stock Photo)

Nenhum dos casais teve filhos, pelo que os casamentos podem ter sido simbólicos. O casamento entre irmãos não era de todo comum naquela época, e o incesto era geralmente considerado tabu.

"Acho que naquela época, para a realeza, era permitido fazer o que quisessem", diz Can. A população em geral "aceitava tudo o que eles faziam".

O casamento entre os irmãos fortalecia a dinastia, mantendo a linhagem sanguínea na família. Refletia também a mitologia dos deuses gregos, como a união do rei Zeus com a sua rainha e irmã-esposa Hera.

As invulgares ligações de Ada com a alta sociedade não terminam com o casamento com o seu irmão Idrieu. Governou a Cária por duas vezes, com reinados antes e depois do Cerco de Halicarnasso, tendo sido reinstaurada no poder pelo seu filho adotivo, Alexandre Magno.

No alto das colinas

Pedasa é um dos locais turísticos menos visitados de Bodrum (semakokal/Creatas Video+/Getty Images)

A orla marítima em redor de Bodrum está repleta de restaurantes, praias e bares à beira-mar, mas ainda é possível deixar a multidão para trás e subir até às florestas tranquilas do interior montanhoso. Aqui, a paisagem mantém-se praticamente como era na antiguidade.

Escondida no cimo de uma colina e pouco visitada, a poucos quilómetros do centro de Bodrum, encontra-se a antiga cidade de Pedasa, que remonta ao século XII a.C. No século IV, Mausolo ordenou que os habitantes de Pedasa e de outros pequenos povoados fossem realocados em Halicarnasso, para aumentar a população da recém-fundada capital.

Pedasa é uma paragem no Trilho da Cária, um percurso pedestre de longa distância com 820 quilómetros de extensão pela região, que passa por praias, colinas, aldeias e maravilhas arqueológicas. "Na Turquia, existem tantas ruínas e tantas civilizações, e queríamos concentrar-nos nas caraterísticas da Cária", refere Altay Özcan, cofundador do trilho, à CNN. Apesar da popularidade da região entre os turistas, ainda é possível aos visitantes encontrarem "um pedaço de natureza só para si", diz.

Pedasa é uma "joia escondida", afirma Can, tal como Labraunda, "um santuário de Zeus. Fica no cimo de uma montanha, no meio do nada, e é como uma pequena Machu Picchu. Idrieu, irmão de Mausolo, construiu a maior parte dela."

Pouco antes da sua morte por causas desconhecidas, Mausolo sobreviveu a uma tentativa de assassínio durante uma procissão real em Labraunda, durante um festival anual. As ruínas ficam a cerca de uma hora de carro de Bodrum, do outro lado do Aeroporto de Bodrum-Milas.

Caminho para Myndos

É ainda possível caminhar por este trilho submerso durante a maré baixa (Fotografia de Gary Woods/Alamy Stock Photo)

É difícil ir muito longe na Turquia sem nos depararmos com um tesouro arqueológico, mas ainda existem muitas outras maravilhas escondidas no subsolo.

Gümüşlük é uma encantadora vila piscatória na costa oeste da Península de Bodrum, conhecida pelos seus restaurantes à beira-mar. Na maré baixa, pode caminhar a pé desde o restaurante em forma de sereia à beira do porto ao longo da "Estrada do Rei", um caminho antigo que pode datar de há 3.500 anos, da era micénica. Conduz a um monte relvado conhecido como a Ilha dos Coelhos, a ponta visível do que foi outrora a cidade de Myndos, fundada pela civilização Lelegiana há cerca de 4.000 anos.

A ilha está cercada devido a trabalhos de escavação incompletos, mas acredita-se que a própria cidade se estende subterraneamente por Gümüşlük.

Onde estão agora as estátuas principais

Duas esculturas de leões do mausoléu encontram-se agora à entrada do Salão Principal do Museu Britânico, em Londres. A principal exposição do mausoléu encontra-se na Sala 21 do museu, com outras peças nas Salas 77 e 81.

As paredes são de um suave tom cinzento-azulado, como o mar num dia de inverno, e os azulejos cor de areia no chão complementam as estátuas de mármore e os frisos de lajes que revestem a sala.

Uma estátua colossal de um cavalo, do grupo de carros que coroava o túmulo, ergue-se no cimo da escadaria com a cabeça baixa e os músculos salientes.

Os frisos retratam batalhas entre gregos e amazonas e entre gregos e centauros. No friso das Amazonas, uma guerreira prepara-se para atacar um grego ajoelhado, enquanto outra amazona parece implorar por misericórdia, sendo puxada pelos cabelos por um grego de capa.

As estátuas tradicionalmente associadas a Artemísia e Mausolo encontram-se na Sala 21 do Museu Britânico (Fotografia de Kamira/Alamy Stock Photo)

No centro da sala encontram-se as duas estátuas tradicionalmente identificadas como Artemísia e Mausolo, ambas com mais de dois metros e meio de altura. As suas poses são descontraídas, as suas túnicas e mantos franzidos drapeados sobre o peito e as coxas até aos pés calçados com sandálias.

O rosto de Artemísia é pedra fragmentada, mas acima dele permanece o seu penteado de três caracóis sob um chapéu ajustado. A cabeça de Mausolo, com os seus cabelos ondulados que lhe chegam aos ombros com cerca de um metro de largura, está praticamente intacta. Sob sobrancelhas arqueadas num rosto pleno e belo, os seus olhos profundos fitam-se imperiosamente, pensativos, com um ligeiro ar de beicinho à la Elvis a curvar-lhe os lábios.

A mais de 3.200 quilómetros de casa, a mais de 2.000 anos do seu lugar na história, estas efígies de irmão e irmã, de marido e mulher, olham cegamente para o fluxo de visitantes num futuro que nunca poderiam ter imaginado.

O túmulo que os abrigava, a estrutura robusta da qual esperavam erguer-se para sempre sobre Bodrum e o azul do Mar Egeu, perdeu-se há séculos para as ondas impetuosas da natureza, que tudo varrem.