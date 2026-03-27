Cuidador detido por maus-tratos à tia de 96 anos. Idosa encontrada "em estado de elevada debilidade e sem reação"

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Vítima encontrada com indícios de privação de cuidados de higiene, alimentação e medicação

Um homem de 63 anos foi detido em Lisboa por suspeita de maus-tratos à tia, de 96 anos, de quem era cuidador, tendo a idosa sido encontrada em estado de debilidade, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o crime ocorreu no interior de uma habitação da freguesia de Benfica, onde a idosa residia, “com indícios de privação de cuidados básicos, ao nível da higiene, alimentação e medicação”.

A fonte referiu que a idosa estava entregue aos cuidados do sobrinho, suspeito pelos maus-tratos, que viria a ser detido na terça-feira pela PSP, após uma denúncia dos vizinhos.

“No decurso da intervenção, o suspeito adotou uma postura não colaborante, recusando identificar-se e impedido o acesso dos polícias ao interior da habitação, mesmo perante a necessidade de verificar do estado de saúde da vítima”, indicou o Cometlis.

Após conseguirem entrar na habitação, os agentes encontraram a idosa “em estado de elevada debilidade e sem reação a estímulos, num ambiente insalubre e de extrema falta de higiene”.

A idosa viria a ser transportada para uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Por seu turno, o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).