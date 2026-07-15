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Companheiro da avó sacudiu neto de três meses. Maus-tratos resultaram na morte do bebé

CNN Portugal , CM
Há 1h e 15min
Polícia Judiciária
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A criança terá sido sacudida pelo suspeito, na residência onde morava, numa altura em que tomava conta do menor e ainda de uma irmã de dois anos

Um homem, de 69 anos, foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), em Serpa, por suspeitas de "crimes de maus-tratos" que resultaram na morte de uma criança de três meses, neto da companheira.

A PJ explica que a investigação teve início em janeiro, depois de o Hospital Santa Maria, em Lisboa, ter comunicado o óbito de um bebé por suspeitas de maus-tratos.

A criança terá sido sacudida pelo suspeito, na residência onde morava, numa altura em que tomava conta do menor e ainda de uma irmã de dois anos.

"Da investigação resultou que a criança foi vítima de violentos maus-tratos físicos, enquanto se encontrava à guarda do companheiro da avó paterna. As agressões terão ocorrido no interior da habitação, numa ocasião em que os pais e a avó se encontravam ausentes em trabalho, permanecendo a criança e uma irmã de dois anos aos cuidados do suspeito. O comportamento criminoso enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado (shaken baby syndrome)", descreve a Polícia Judiciária.

O suspeito foi detido fora de flagrante delito, depois de reunidos "elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes".

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O detido vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.

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Temas: Maus-tratos Bebé sacudido Morte bebé Serpa Polícia Judiciária
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Crime e Justiça

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