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Dois detidos por suspeita de maus-tratos a animais. GNR resgata 54 cães em Palmela

Agência Lusa
Há 1h e 20min
Proteção da floresta em Vila Nova de Paiva (PAULO NOVAIS/LUSA)
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Operação teve lugar no final da semana passada, na sequência de uma denúncia feita através da Linha SOS Ambiente e Território

A GNR identificou duas pessoas suspeitas do crime de maus-tratos a animais de companhia e apreendeu 54 cães durante uma operação de fiscalização na Quinta do Anjo, no concelho de Palmela, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Setúbal informou que a operação foi efetuada na quinta e sexta-feira da semana passada, para verificar as condições de bem-estar animal numa Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI), após uma denúncia através da Linha SOS Ambiente e Território.  

A GNR adianta que a fiscalização resultou na apreensão de 54 cães, dos quais 34 foram entregues a instituições, 17 a fiel depositário e três foram restituídos ao respetivo proprietário.

A ação da GNR teve a participação do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Palmela, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), do médico veterinário municipal de Palmela e do Gabinete de Fiscalização da Câmara Municipal de Palmela.

Durante a operação, foram ainda levantados dois autos de notícia pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e dois de contraordenação por falta de condições de higiene e de espaço adequado para o alojamento dos cães.

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Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.

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Temas: Maus Tratos Animais Palmela GNR Caes
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