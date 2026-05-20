Menina de 11 anos retirada à família por alegados maus-tratos em Lisboa

Há 1h e 45min

Criança apresentava indícios de agressões quando os bombeiros chegaram ao local

Uma criança de 11 anos foi retirada do agregado familiar esta quarta-feira, em Lisboa, após suspeitas de maus-tratos por parte dos progenitores.

Os meios de socorro dos Bombeiros de Moscavide e Portela foram acionados para prestar assistência à criança, que apresentava indícios de agressões. A criança foi posteriormente transportada para o Hospital Dona Estefânia para avaliação e acompanhamento médico.

Face à situação sinalizada e por alegadamente não existir qualquer rede de apoio familiar ou social capaz de assegurar a proteção da menor, foi determinada a sua institucionalização.

O caso foi comunicado às entidades competentes e encontra-se agora sob acompanhamento das autoridades e serviços de proteção de menores.