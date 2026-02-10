Chuva persistente mantém risco elevado de inundações e deslizamentos de terras

Há 58 min

A Proteção Civil alerta para o agravamento do risco de inundações e deslizamentos devido à chuva persistente e à saturação dos solos, rios e albufeiras. Estão ativos mais de 130 planos de emergência em todo o país

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta terça-feira para um agravamento do risco de inundações e deslizamentos de terras, devido à precipitação persistente prevista para esta terça-feira e para os próximos dias. A principal preocupação é a precipitação, embora se preveja também vento forte nas terras altas e agitação marítima com ondas que podem atingir os 10 a 11 metros.

"O quadro meteorológico para hoje e para os próximos dias mantém-se com precipitação persistente e vento forte por vezes, embora o vento neste momento não seja a maior preocupação, a maior preocupação é efetivamente a precipitação", explicou Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil.

Apesar de o IPMA ter emitido apenas avisos amarelos e laranja, o comandante nacional sublinha que este não é “um episódio normal de inverno”, tendo em conta a saturação dos solos, dos cursos de água e das albufeiras, muitas já nas cotas máximas de enchimento.

"Numa situação normal, em que o país não estivesse sob o stress que, em termos de tempestade a que temos tido até agora, seria um episódio normal de inverno. No entanto, não o é por causa de tudo o que temos vindo a reforçar, nomeadamente o impacto que esta precipitação tem nos cursos de água já de si bastante saturados e nas albufeiras que estão nas suas cotas máximas de enchimento", explicou Mário Silvestre, acrescentando que o principal impacto será "na zona de toda a bacia hidrográfica do norte do país": Vouga, Tâmega, Lima, Minho e Douro, sendo que os rios Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado se mantém com riscos agravados.

Estão atualmente ativados 11 planos distritais, 125 planos municipais e 15 declarações de situação de alerta, sendo que o plano da bacia do Tejo permanece no nível vermelho. Desde o início do episódio foram registadas 13.388 ocorrências, envolvendo mais de 46 mil operacionais e 18.500 meios, sendo a queda de árvores a ocorrência mais frequente.

A Proteção Civil reforça os apelos à população para adotar comportamentos preventivos, evitar zonas inundadas, não atravessar estradas submersas e estar atenta a sinais de instabilidade do terreno, alertando que a precipitação poderá manter o cenário de risco elevado nos próximos dias.