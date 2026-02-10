Chuva persistente mantém risco elevado de inundações e deslizamentos de terras

Andreia Miranda
Há 58 min
Quartel dos Bombeiros de Santa Comba Dão inundado (Francisca Genésio/CNN)

A Proteção Civil alerta para o agravamento do risco de inundações e deslizamentos devido à chuva persistente e à saturação dos solos, rios e albufeiras. Estão ativos mais de 130 planos de emergência em todo o país

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta terça-feira para um agravamento do risco de inundações e deslizamentos de terras, devido à precipitação persistente prevista para esta terça-feira e para os próximos dias. A principal preocupação é a precipitação, embora se preveja também vento forte nas terras altas e agitação marítima com ondas que podem atingir os 10 a 11 metros.

"O quadro meteorológico para hoje e para os próximos dias mantém-se com precipitação persistente e vento forte por vezes, embora o vento neste momento não seja a maior preocupação, a maior preocupação é efetivamente a precipitação", explicou Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil. 

Apesar de o IPMA ter emitido apenas avisos amarelos e laranja, o comandante nacional sublinha que este não é “um episódio normal de inverno”, tendo em conta a saturação dos solos, dos cursos de água e das albufeiras, muitas já nas cotas máximas de enchimento.

"Numa situação normal, em que o país não estivesse sob o stress que, em termos de tempestade a que temos tido até agora, seria um episódio normal de inverno. No entanto, não o é por causa de tudo o que temos vindo a reforçar, nomeadamente o impacto que esta precipitação tem nos cursos de água já de si bastante saturados e nas albufeiras que estão nas suas cotas máximas de enchimento", explicou Mário Silvestre, acrescentando que o principal impacto será "na zona de toda a bacia hidrográfica do norte do país": Vouga, Tâmega, Lima, Minho e Douro, sendo que os rios Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado se mantém com riscos agravados.

Estão atualmente ativados 11 planos distritais, 125 planos municipais e 15 declarações de situação de alerta, sendo que o plano da bacia do Tejo permanece no nível vermelho. Desde o início do episódio foram registadas 13.388 ocorrências, envolvendo mais de 46 mil operacionais e 18.500 meios, sendo a queda de árvores a ocorrência mais frequente.

A Proteção Civil reforça os apelos à população para adotar comportamentos preventivos, evitar zonas inundadas, não atravessar estradas submersas e estar atenta a sinais de instabilidade do terreno, alertando que a precipitação poderá manter o cenário de risco elevado nos próximos dias.

Temas: Mau tempo Vento Chuva Proteção Civil

Meteorologia

Chuva persistente mantém risco elevado de inundações e deslizamentos de terras

Há 58 min
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Há 1h e 43min
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Há 1h e 52min
03:16

As imagens do rio Águeda, que voltou a galgar a margem

Há 1h e 53min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

8 fev, 14:08

FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Ontem às 17:25

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

8 fev, 08:00
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Torres Vedras, Figueira da Foz, Estarreja e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

Ontem às 19:38

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27