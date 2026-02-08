Carnaval de Torres Vedras adiado. Autarquia fala em "decisão difícil"

Nuno Mandeiro
Há 1h e 19min
Carnaval de Torres Vedras

Câmara Municipal de Torres Vedras garante que evento vai ocorrer "quando e se estiverem reunidas as condições necessárias, em data a definir”

A Câmara Municipal de Torres Vedras já anunciou que a edição deste ano do Carnaval no município vai ser adiada “perante a situação excecional que o concelho e a região atravessam, resultante de fenómenos climáticos extremos, e tendo como prioridade absoluta a segurança e o bem-estar das populações”.

“O Carnaval de Torres Vedras não se realizará entre 12 e 18 de fevereiro”, pode ler-se no comunicado divulgado pela autarquia, que explica que “esta foi uma decisão difícil, tomada com sentido de responsabilidade, solidariedade e respeito por todos os que foram afetados, bem como por todos os foliões, comerciantes e comunidade em geral”.

A autarquia afirma a intenção de realizar o Carnaval “quando e se estiverem reunidas as condições necessárias, em data a definir”.

Para quem já tinha comprado os passes para o evento, a câmara municipal garante que “oportunamente serão prestadas informações sobre a bilhética, através do site e das redes sociais do Carnaval de Torres Vedras”.

“Neste momento, a prioridade é a recuperação do território, o apoio às famílias afetadas e a reposição da normalidade e só depois iremos festejar”, culmina a mensagem da autarquia que, desde já, agradece a “compreensão de todos os foliões”.

