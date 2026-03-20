Depressão Therese provoca várias ocorrências na Madeira

Agência Lusa , PP
Há 28 min
Estragos feitos pelo mau tempo em Figueiró dos Vinhos (Estela Silva/Lusa)

Várias estradas estão condicionadas na ilha da Madeira e todos os percursos pedestres classificados estão encerrados

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira registou 35 ocorrências até às 08:00 desta sexta-feira devido ao mau tempo que tem estado a afetar o arquipélago nos últimos dias, causado pela passagem da depressão Therese.

Entre as ocorrências, sobretudo durante a madrugada de hoje, contam-se cinco quedas de redes elétricas, nove quedas de árvores, duas quedas de estruturas temporárias, uma inundação e três derrocadas, registadas nos concelhos da costa sul da Madeira.

Foram empenhados 88 operacionais e 42 meios técnicos no socorro e todas as situações foram resolvidas pelo patamar municipal.

Várias estradas estão condicionadas na ilha da Madeira e todos os percursos pedestres classificados estão encerrados.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, nomeadamente evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

O arquipélago da Madeira tem estado a ser afetado nos últimos dias por chuva, neve e ventos fortes com rajadas de 70 quilómetros por hora devido à influência da depressão Therese.

Por causa do mau tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para a Costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas até às 10:00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já a Capitania do Porto do Funchal cancelou, por indicação do IPMA, os avisos de mau tempo e vento muito forte na orla costeira, mas prolongou o aviso de agitação marítima até às 06:00 de sábado.

A depressão Therese está também a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira desde quinta-feira, sendo que hoje já foram cancelados pelo menos 18 voos, entre chegadas e partidas.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da ANA – Aeroportos de Portugal, até às 10:00 foram registadas apenas três chegadas e três partidas.

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