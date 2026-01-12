Mau tempo volta e espera-se muita chuva: saiba quando começa, quanto dura e onde vai chegar

Há 1h e 28min
Chuva

Mau tempo afeta também a Madeira e os Açores

Dezasseis distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Entre a meia-noite e as 09:00 de terça-feira, os distritos de Porto e Aveiro vão estar sob aviso amarelo por precipitação intensa, que poderá ser acompanhada por períodos de maior persistência. Já Coimbra, Leiria, Setúbal, Lisboa e Santarém terão aviso ativo entre a meia-noite e as 06:00.

No Minho, a situação meteorológica adversa começa ainda durante a noite de segunda-feira. Viana do Castelo e Braga estarão sob aviso amarelo até às 09:00 de terça-feira, não só devido à chuva "persistente e por vezes forte", mas também ao vento, com rajadas que podem atingir 75 km/h na faixa costeira e 90 km/h nas zonas montanhosas. 

No interior e sul do país, a chuva forte motiva avisos amarelos em Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Évora, Beja, Portalegre e Faro, válidos entre as 03:00 e as 12:00 de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por vento forte para Viana do Castelo e Braga, entre as 21:00 e as 06:00, e para o Porto, entre a meia-noite e as 06:00.

Além da chuva e do vento, há ainda aviso amarelo por neve nos distritos da Guarda e Castelo Branco, em vigor entre as 06:00 de terça-feira (dia 13) e as 00:00. O distrito de Bragança não tem qualquer aviso meteorológico ativo.

Além do continente, a Região Autónoma da Madeira também será afetada. A costa sul e as regiões montanhosas mantêm aviso amarelo por chuva até às primeiras horas de terça-feira. Já a partir das 09:00 e até às 21:00, a costa norte, a costa sul e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo por agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste entre quatro e cinco metros. 

Nos Açores, o grupo Ocidental (Flores e Corvo) registou aviso laranja por agitação marítima forte, que entretanto passa a amarelo ao longo de terça-feira. Os grupos Central e Oriental mantêm avisos amarelos devido ao vento forte e à ondulação. 

Temas: Mau tempo Tempo instável Meteorologia terça-feira Vento Chuva forte

Clima

