Reposição de antenas do SIRESP destruídas custa seis milhões de euros

Agência Lusa , AM
Há 52 min
Ministro da Presidência, António Leitão Amaro (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)

Investimento foi já aprovado pelo executivo

A reposição de antenas da rede de comunicação de emergência SIRESP destruídas pela passagem da depressão Kristin vai ter um custo de "cerca de seis milhões de euros", informou o ministro da Presidência.

Em audição hoje de manhã na Comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, António Leitão Amaro admitiu que existiu uma falha do SIRESP aquando da tempestade Kristin.

O ministro salientou que, ao contrário de ocasiões como o apagão, a falha deveu-se à "destruição física de antenas SIRESP", cuja reposição custa "cerca de seis milhões de euros".

O governante acrescentou que o investimento foi já aprovado pelo executivo.

Temas: Mau tempo Tempestade SIRESP António Leitão Amaro

