O que os anteriores Super El Niños nos podem dizer sobre o que vem aí

Há 1h e 26min

Num mundo cada vez mais quente devido às alterações climáticas, os efeitos deste fenómeno tornam-se mais imprevisíveis e potencialmente mais intensos

O próximo "Super" El Niño está prestes a afetar a vida de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo à medida que se intensifica ao longo do ano até ao inverno. Também pode alterar ecossistemas durante décadas, a avaliar pelas repercussões de El Niños intensos no passado.

O último Super El Niño remodelou o clima e as economias em todo o mundo, deixando perturbações que persistiram muito depois de o Pacífico ter arrefecido. Agora, com outro El Niño poderoso a formar-se, estamos à procura de pistas sobre o que centenas de milhões de pessoas - e os ecossistemas mais frágeis do planeta - poderão enfrentar a seguir.

El Niño é um ciclo climático natural no oceano Pacífico caracterizado por águas invulgarmente quentes perto do equador, o que altera a circulação do ar na atmosfera. Mas os efeitos de El Niño não se limitam a essa parte do Pacífico; propagam-se para afetar padrões meteorológicos e climáticos em todo o mundo.

Os Super El Niños do passado são uma referência imperfeita para o próximo, uma vez que não há dois El Niños iguais no seu impacto. Mas, em muitos aspetos, estaremos simultaneamente mais e menos resilientes aos efeitos deste Super El Niño em comparação com os eventos de 1982-83, 1997-98 e 2015-16.

Mais notavelmente, alguns modelos computacionais mostram o próximo El Niño a exceder a intensidade de todos esses eventos, tornando-se o mais intenso desde, pelo menos, 1950. Não é o cenário mais provável, mas é o maior ponto de incerteza nos seus impactos: não saberemos o seu pico de intensidade até que aconteça.

A nossa resiliência moderna vem da capacidade de prever El Niño com bastante antecedência antes de os seus piores efeitos se fazerem sentir. No entanto, há preocupações de que países e organizações de ajuda humanitária possam ter mais dificuldade em montar uma resposta a eventos meteorológicos extremos ligados a El Niño devido a cortes nos orçamentos de ajuda e outros desenvolvimentos políticos. Estes afetaram especialmente alguns dos países mais vulneráveis do mundo.

Um residente observa as condições de um viveiro de peixe em retração devido ao fenómeno El Niño na Regência de Tangerang, Indonésia, em 17 de outubro de 2023. (Kevin Herbian/NurPhoto/Getty Images)

Os efeitos de um El Niño forte podem incluir inundações em algumas áreas, enquanto secas, ondas de calor e incêndios florestais assolam outras regiões. As perdas agrícolas são comuns em alguns países durante um El Niño, assim como o branqueamento e mortalidade de recifes de coral devido a temperaturas oceânicas invulgarmente elevadas.

Como El Niño envolve uma grande área de águas oceânicas anormalmente quentes, com grande parte desse calor transferido para a atmosfera, o clima global tem quase a certeza de registar um ano de calor recorde durante um El Niño intenso, dizem os cientistas climáticos.

Conclusão 1: Será dispendioso

Estudos de eventos históricos de El Niño, particularmente o "El Niño do Século" de 1997-98, mostraram que os seus danos económicos podem ascender a biliões de dólares a nível global, embora alguns países possam beneficiar economicamente dos invernos mais amenos ou de outras alterações nos padrões meteorológicos.

Um estudo publicado na revista Science em 2023 concluiu que El Niño pode reduzir o crescimento económico ao nível dos países durante vários anos após o arrefecimento das águas quentes.

Os investigadores atribuíram 4,1 biliões de dólares em perdas de rendimento global ao El Niño de 1982-83 e 5,7 biliões ao evento de 1997-98, que, com base na sua intensidade, pode ser um exemplo útil para o próximo El Niño. Estas perdas distribuíram-se ao longo de cinco anos durante e após o evento.

Conclusão 2: El Niño não é o único fator em jogo

Durante El Niño, e especialmente num Super El Niño, pode ser tentador atribuir cada evento meteorológico extremo ao fenómeno. No entanto, El Niño não desencadeia sistemas meteorológicos individuais; em vez disso, aumenta ou reduz a probabilidade de determinadas condições ocorrerem numa certa altura do ano.

Em termos simples, não existe uma nuvem ameaçadora de El Niño que apareça sobre a sua casa, e muitos eventos meteorológicos aleatórios continuarão a ocorrer sem qualquer ligação significativa ao fenómeno.

Nos EUA, por exemplo, a influência de El Niño tende a atingir o pico durante os meses de inverno, com correlações mais fracas com padrões meteorológicos noutras épocas do ano. Durante o inverno, o papel de El Niño é aumentar a probabilidade de episódios repetidos de "rios atmosféricos" na Califórnia e condições mais húmidas do que a média no sul dos EUA.

Invernos mais amenos do que a média tendem a prevalecer na metade norte do país.

Conclusão 3: Previsões melhores tornaram a preparação mais fácil

O advento de previsões precisas de El Niño desde o início da década de 1980 está a ajudar a sociedade a estar mais preparada para os impactos de cada evento. Saber que um El Niño está a caminho permite aos meteorologistas fazer projeções sazonais fiáveis de temperatura e precipitação, bem como da atividade de furacões e tufões em todo o mundo.

Por exemplo, sabe-se que El Niño tende a levar a menos furacões no Atlântico e a uma atividade acima da média no Pacífico oriental e central. Além disso, pode aumentar a intensidade dos tufões no Pacífico ocidental.

À medida que as previsões de El Niño se tornaram mais precisas, grupos humanitários, governos, empresas e agricultores tornaram-se mais capazes de se preparar para os seus efeitos, embora as comunidades mais vulneráveis e desfavorecidas possam não ter acesso a toda a informação necessária, explica Andrew Kruczkiewicz, investigador da Climate School da Universidade de Columbia.

Já, acrescenta, organizações como a Cruz Vermelha e a Sociedade do Crescente Vermelho estão a antecipar a necessidade de posicionar ajuda alimentar em regiões mais vulneráveis a secas associadas a El Niño, com fornecimentos também a serem enviados para locais como o sudeste de África, que pode ser suscetível a inundações significativas num ano de El Niño.

Conclusão 4: Prepare-se para surpresas

Em alguns aspetos, as alterações climáticas tornam este El Niño um fator imprevisível, uma vez que ocorrerá num mundo muito mais quente do que o de 2015-16 e 1997-98 - e especialmente do de 1982-83. Um estudo publicado em janeiro concluiu que os impactos típicos de El Niño em 2023-24 foram "compensados" pela abundância de água quente noutros pontos dos oceanos globais.

Atualmente, quase todo o oceano Pacífico tropical e setentrional está mais quente do que o normal. Isso pode alterar alguns dos efeitos de El Niño ao influenciar os padrões meteorológicos.

"As alterações climáticas tornaram os eventos de El Niño do passado menos informativos para os eventos de hoje", afirma Nathan Lenssen, cientista do NSF National Center for Atmospheric Research e da Colorado School of Mines.

Kruczkiewicz tem trabalhado para levar informação acionável sobre El Niño a quem mais pode beneficiar, incluindo responsáveis governamentais e agricultores no mundo em desenvolvimento. Muitas vezes, continua, as pessoas têm na memória o El Niño anterior e pensam que o próximo será igual, quando isso está longe de ser garantido.

"Os impactos podem evoluir de formas diferentes e irão evoluir de formas diferentes", explica Kruczkewitz.

Os cortes drásticos na ajuda externa dos EUA e o desmantelamento da USAID sob a administração Trump podem tornar mais difícil o acesso e a distribuição de alimentos e medicamentos na sequência de inundações, secas ou outros desastres meteorológicos ligados a El Niño, alerta Lenssen.

"Os eventos de El Niño têm historicamente causado seca e fome no Sul global, e a USAID tem historicamente sido fundamental no apoio a estas populações antes, durante e depois de fomes induzidas pelo clima", conclui.