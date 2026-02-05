Mais de 50 carros danificados pelo "mar de lama" que entrou em Portalegre vindo da serra

Há 40 min

Várias vias continuam cortadas ao trânsito depois da passagem da depressão Leonardo

Mais de 50 automóveis sofreram esta quinta-feira danos em Portalegre devido ao "mar de lama", com pedras à mistura, vindo da Serra de São Mamede, na sequência da passagem da depressão Leonardo, divulgou o município.

Em comunicado, publicado nas redes sociais do município, a autarquian faz um “balanço do dia”, indicando que foram registados “danos materiais em 52 veículos automóveis e vários edifícios, sem vítimas”.

“De modo a prevenir situações de risco e garantir a segurança de todos, apela-se à população para que circule com especial prudência, respeite a sinalização temporária existente nos locais, utilize percursos alternativos e cumpra as recomendações das autoridades no local”, lê-se no documento.

A Câmara de Portalegre acrescenta ainda que a evolução da situação está a ser “continuamente monitorizada e acompanhada” pela Proteção Civil e serviços municipais e municipalizados no terreno.

O município informa também que devido às inundações e derrocadas provocadas pela passagem da depressão Leonardo, durante a última madrugada, “há várias vias cortadas ao trânsito” na cidade, nomeadamente a avenida de Santo António, onde a situação foi mais crítica, a fim de permitir a “remoção de detritos e a limpeza” de ruas e estradas.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alto Alentejo especificou que os locais mais atingidos na cidade foram a avenida de Santo António e a entrada principal do Hospital de Portalegre, tendo o alerta sido dado às 06:49.

“A ribeira galgou as margens e essa inundação fez literalmente os carros virem barreira abaixo”, arrastando veículos, detritos e pedras, disse a mesma fonte, revelando que a entrada principal do hospital “ficou inoperacional”.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 de fevereiro para 68 concelhos, voltando hoje a ser prolongada até 15 de fevereiro.