Mais de 50 carros danificados pelo "mar de lama" que entrou em Portalegre vindo da serra

Agência Lusa , AG
Há 40 min

Várias vias continuam cortadas ao trânsito depois da passagem da depressão Leonardo

Mais de 50 automóveis sofreram esta quinta-feira danos em Portalegre devido ao "mar de lama", com pedras à mistura, vindo da Serra de São Mamede, na sequência da passagem da depressão Leonardo, divulgou o município.

Em comunicado, publicado nas redes sociais do município, a autarquian faz um “balanço do dia”, indicando que foram registados “danos materiais em 52 veículos automóveis e vários edifícios, sem vítimas”.

“De modo a prevenir situações de risco e garantir a segurança de todos, apela-se à população para que circule com especial prudência, respeite a sinalização temporária existente nos locais, utilize percursos alternativos e cumpra as recomendações das autoridades no local”, lê-se no documento.

A Câmara de Portalegre acrescenta ainda que a evolução da situação está a ser “continuamente monitorizada e acompanhada” pela Proteção Civil e serviços municipais e municipalizados no terreno.

O município informa também que devido às inundações e derrocadas provocadas pela passagem da depressão Leonardo, durante a última madrugada, “há várias vias cortadas ao trânsito” na cidade, nomeadamente a avenida de Santo António, onde a situação foi mais crítica, a fim de permitir a “remoção de detritos e a limpeza” de ruas e estradas.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alto Alentejo especificou que os locais mais atingidos na cidade foram a avenida de Santo António e a entrada principal do Hospital de Portalegre, tendo o alerta sido dado às 06:49.

“A ribeira galgou as margens e essa inundação fez literalmente os carros virem barreira abaixo”, arrastando veículos, detritos e pedras, disse a mesma fonte, revelando que a entrada principal do hospital “ficou inoperacional”.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 de fevereiro para 68 concelhos, voltando hoje a ser prolongada até 15 de fevereiro.

Temas: Mau tempo Portalegre Serra de São Mamede

Meteorologia

03:32

"Às vezes a burocracia travou a intenção da decisão política. Temos de a conseguir eliminar"

Há 4 min
03:48

Eduardo Cabrita elogia o "rigor" e a "empatia" da ministra do Ambiente, mas Castro Almeida e Leitão Amaro destacam-se pelas "gafes"

Há 5 min

Mais de 50 carros danificados pelo "mar de lama" que entrou em Portalegre vindo da serra

Há 40 min

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Há 1h e 7min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

Ontem às 21:47

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Ontem às 20:44

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Lisboa, Coimbra, Alcácer do Sal. Está tudo a preparar-se para o pico da depressão Leonardo

Ontem às 23:33

"Há alguns sinais" de que a chuva acaba a 16 de fevereiro

Hoje às 13:20

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16