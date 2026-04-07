Continente sob aviso amarelo por causa da chuva, Madeira a laranja por ondas e vento

Há 1h e 14min

Concessionária da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo cancelou as viagens do navio Lobo Marinho programadas para quarta e quinta-feira entre as duas ilhas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todos os distritos do continente sob aviso amarelo, o menos gravoso de três níveis, devido à previsão de chuva até às 18:00 desta terça-feira.

Segundo comunicado, preveem-se “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada” um pouco por todo o País, assim como agitação marítima, com ondas de noroeste que podem atingir quatro a cinco metros em 10 distritos, entre a tarde desta terça-feira e a tarde de quarta-feira, grosso modo.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro são as regiões que podem vir a ser afetadas entre hoje e quarta-feira pela precipitação e a ondulação mais encorpada, simultaneamente.

O arquipélago da Madeira está sob aviso ‘laranja’, o segundo nível mais grave de três, devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima, entre quarta e quinta-feira, mas o IPMA já colocou ambas as ilhas no nível ‘amarelo’ na manhã de hoje.

A costa norte da ilha da Madeira, Porto Santo e as regiões montanhosas daquela região autónoma vão ser as mais afetadas, entre as 15:00 horas de quarta-feira e as 12:00 de quinta, com rajadas de vento a variar entre 80 e 110 km/h e a ondulação entre quatro e sete metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Devido a estas más condições meteorológicas, a concessionária da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo cancelou as viagens do navio Lobo Marinho programadas para quarta e quinta-feira entre as duas ilhas.