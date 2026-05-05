Mau tempo está a condicionar tráfego aéreo no aeroporto da Madeira

Há 1h e 21min

Até ao momento, já foram divergidos seis aviões e canceladas seis chegadas ao Aeroporto Cristiano Ronaldo

O mau tempo está esta terça-feira a condicionar o regular movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, havendo seis aviões divergidos e seis chegadas canceladas.

Segundo a página da ANA - Aeroportos de Portugal, cerca das 17:30 desta terça-feira estavam canceladas três aterragens de voos provenientes de Lisboa, uma de Ponta Delgada, outra de Bruxelas e ainda uma do Porto.

Também não conseguiram aterrar na Madeira e foram para outros aeroportos dois voos oriundos de Varsóvia, na Polónia, e quatro da Alemanha, mais precisamente um de Frankfurt, um de Hannover, um de Dusseldorf e um de Berlim.

A situação meteorológica está também a afetar as partidas, e muitas centenas de passageiros, havendo voos já adiados para quarta-feira.

O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 18:00, passando depois a aviso amarelo até às 21:00, por causa das previsões de “períodos de chuva persistente e por vezes forte”.