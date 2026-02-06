Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

António Guimarães
Há 46 min
Mau tempo em Lisboa, 30 de novembro (Tiago Petinga/Lusa)

Autarquia emite uma série de recomendações para garantir a proteção de toda a população

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu encerrar vários espaços públicos durante o fim de semana, antevendo o agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Marta, a terceira num curto espaço de tempo.

De acordo com as recomendações da autarquia liderada por Carlos Moedas, que seguiu as recomendações da Proteção Civil, espaços como o Castelo de São Jorge ou a Feira da Ladra vão ser encerrados sábado e domingo.

São medidas que se juntam às anteriormente anunciadas pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que já tinha decretado o encerramento dos jardins municipais.

A autarquia recomenda ainda o cancelamento de todas as atividades desportivas, culturais e associativas, procurando precaver toda a população para um fim de semana que se espera complicado.

"Para garantir a proteção de todos, a Câmara Municipal de Lisboa reforça ainda a importância do cumprimento das seguintes indicações: evitar deslocações desnecessárias; não circular nem estacionar em zonas potencialmente sujeitas a inundações; não circular em zonas ribeirinhas; evitar o estacionamento de veículos junto a árvores, encostas e declives, sujeitas a deslizes de terra; recolher todos os objetos soltos em varandas, quintais e telhados", indica o município.

As autoridades pedem ainda que sejam seguidas todas as indicações das autoridades e agentes da Proteção Civil. Caso necessite de informação adicional pode enviar um SMS com o texto "AvisosLX" para o número 927 944 000.

