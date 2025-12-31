Efeitos da depressão "Francis" começam a sentir-se no continente a partir de quinta

Agência Lusa , JGR
31 dez 2025, 19:34
Mau tempo em Portugal (Lusa)

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicou que os efeitos da depressão ‘Francis’ deverão começar a sentir-se no continente a partir de quinta-feira de manhã, não estando prevista chuva para esta quarta à noite.

Em comunicado, o IPMA refere que a aproximação do sistema frontal associado à depressão ‘Francis’ deverá começar a produzir efeitos a partir da manhã de quinta com ocorrência de períodos de chuva, em geral fraca, no litoral oeste e a estender-se gradualmente ao interior.

“Durante a noite e madrugada de dia 31 para dia 1 não se prevê precipitação. Nos dias 2 e 3, a precipitação irá continuar, com mais frequência e intensidade nas regiões Centro e Sul, em especial no Algarve, onde poderá ser pontualmente acompanhada de trovoada”, acrescenta o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere também que, a partir da tarde de quinta-feira, haverá um aumento da intensidade do vento devido à aproximação gradual da depressão ‘Francis’, estando previsto “rajadas da ordem dos 70 a 80 quilómetros/hora no litoral e dos 100 km/h nas terras altas, em particular nas regiões Centro e Sul”.

O IPMA prevê, a partir de sábado, um enfraquecimento gradual do vento, que pode soprar ainda por vezes forte nas terras altas e, até ao início da tarde, no Algarve.

Segundo o IPMA, os valores da temperatura mínima para hoje à noite e madrugada, noite da passagem de ano, vão variar entre 0 e -3°C no interior Norte e Centro e entre 0 e 6°C na generalidade do território, com exceção da faixa costeira das regiões Centro e Sul, onde se situarão entre 6 e 10°C.

O instituto indica ainda que, na sexta-feira, a temperatura deverá subir, em especial a mínima, que deverá voltar a descer no domingo, e que o estado do mar “irá sofrer gradualmente uma alteração” ao longo do primeiro dia do ano de 2026 “com ondas de sul/sudoeste, inicialmente com 1 a 1,5 metros, que irão aumentar gradualmente, atingindo três a quatro metros a sul do Cabo Raso”.

Temas: Mau tempo Francis Depressão Continente Efeitos

