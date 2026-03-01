Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Há 1h e 57min

Portugal será atingido na segunda e terça-feira pela depressão Regina, com chuva e vento, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não prevê efeitos significativos.

Segundo o IPMA, esta nova depressão é proveniente do norte de África e irá isolar-se durante a tarde de segunda-feira, afetando o estado do tempo em Portugal Continental, com chuvas e ventos, em particular na região Sul, sem, contudo, causar “efeitos significativos”.

A depressão Regina irá deslocar-se depois para Sul/Sudoeste, afetando o estado do tempo no arquipélago da Madeira.

Segundo o IPMA, para segunda-feira estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos e frequentes nas regiões Centro e Sul, podendo ser acompanhados de trovoada a partir da tarde.

O vento será do quadrante Sul, soprando por vezes forte nas terras altas, rodando gradualmente para o quadrante Leste e sendo temporariamente de Norte na faixa costeira ocidental durante a tarde.

O IPMA prevê a intensificação de vento, a partir da manhã de dia de segunda-feira, soprando de Norte com rajadas até 80 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas da ilha da Madeira.

Na terça-feira, o vento irá intensificar-se, soprando de Norte/Noroeste, com rajadas até 95 km/h, até 120 km/h nas terras altas da ilha da Madeira e diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira.

Espera-se igualmente a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

A agitação marítima será também forte, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa a partir da tarde de dia segunda-feira, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros na terça, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Devido a esta situação já foram emitidos avisos Laranja de rajada e de agitação marítima e Amarelo de neve, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento.

Na circulação da depressão Regina, o IPMA prevê também o transporte de poeiras provenientes do deserto do Saara, que até ao dia 04 de março estarão em suspensão sobre o território do continente.

Portugal continental foi atingido em janeiro e fevereiro por um “comboio de tempestades” que devastaram várias regiões do país.

Pelo menos 18 pessoas morreram e o mau tempo provocou também centenas de feridos e desalojados.

Estas depressões provocaram também a destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal e avultados prejuízos financeiros.