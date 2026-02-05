Homem morre após queda quando arranjava o telhado de casa na Sertã

Há 22 min

Sobe para 12 o número de vítimas mortais provocadas pelo mau tempo

Um homem de 72 anos faleceu esta quinta-feira na sequência de uma queda de um telhado que estaria a arranjar, na localidade de Palhais, no concelho da Sertã, confirmou à agência Lusa a GNR.

Segundo o oficial de relações púbicas do Comando Territorial de Castelo Branco, o alerta chegou à Guarda Nacional Republicana (GNR) às 14:04 de quarta-feira.

No local, para prestar socorro estiveram os bombeiros de Cernache do Bonjardim, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM Abrantes e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Avelar.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco

Com esta ocorrência no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, sobem para 12 as pessoas que morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.