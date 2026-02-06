Depressão Leonardo já deixou a Península Ibérica. Para trás ficam mortos e milhares de desalojados em Portugal e Espanha

Há 57 min

Cheias continuam a preocupar milhares de pessoas nos dois países

A tempestade Leonardo perdeu intensidade esta sexta-feira ao despedir-se da Península Ibérica, embora tenha provocado só na província espanhola da Andaluzia cerca de 11 mil desalojados e um morto, cujo corpo foi encontrado em Málaga.

Em Portugal foi registado um morto diretamente relacionado com esta tempestade, depois de um homem ter morrido afogado no carro quando tentava passar o rio com o carro, mas acabou surpreendido pela subida das águas.

Mas, ainda há grande preocupação devido às cheias de muitos rios, como o Guadalquivir. Em Portugal a situação é semelhante nos rios Tejo, Sado ou Mondego.

Porque, embora a Leonardo se despeça da península, a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) espanhola alertou para a chegada de uma nova tempestade, Marta, prevista para sábado e que trará "precipitações persistentes".

Na comunidade andaluza, o risco de precipitações e desabamentos obrigada à retirada de cerca de 11 mil pessoas das suas casas, segundo os últimos dados fornecidos esta noite pelo conselheiro de Saúde, Presidência e Emergências, Antonio Sanz. Destes, 3.400 ocorreram na cidade de Jerez (Cádiz), enquanto no município de Benaoján (Málaga) de 1.400 habitantes, localizado na Serranía de Ronda, foi hoje dada ordem para a retirada de cerca de 200 moradores de zonas inundáveis devido ao "risco de transbordo da barragem de Montejaque.

Já em San Roque (Cádiz), os 341 moradores que tinham sido desalojados foram hoje autorizados a regressar às suas casas, tomando medidas de precaução.

Por outro lado, em Grazalema, também nesta província e considerada o "epicentro" da tempestade, os 1.500 habitantes retirados na quinta-feira não poderão voltar às suas casas antes de seis ou sete dias, segundo as autoridades.

Em toda a comunidade andaluza, a tempestade causou também o corte de mais de uma centena de estradas e o serviço ferroviário está muito afetado. Cádiz é cidade mais prejudicada pelo corte de vias, com 50 estradas afetadas.

Por outro lado, a subida do Guadalquivir mantém Córdoba em suspense, sendo que o caudal ultrapassou os 5,5 metros, mais do dobro do nível que marca o alerta vermelho (2,5 metros). O aumento do caudal provocou o corte da Ponte Romana.

O chefe de Coordenação da Confederação Hidrográfica do Guadalquivir (CHG) em Córdoba Pedro Escribano, advertiu que "o pior ainda está para vir". Está previsto que hoje se acumulem mais de 60 litros por metro quadrado em doze horas em Grazalema (Cádiz).

No caso de Ronda (Málaga), Cazorla e Segura (Jaén) e da serra sul de Sevilha, as precipitações poderão ultrapassar 40 litros por metro quadrado em doze horas.

Por outro lado, em Málaga foi encontrado um corpo na zona onde, na passada quarta-feira, uma mulher de cerca de 40 anos caiu no rio Turvilla, em Sayalonga, ao tentar salvar o seu cão. Embora o corpo não tenha sido oficialmente identificado, o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, lamentou o falecimento da mulher.

Durante a noite, em Jaén, uma mulher ficou ferida em Mengíbar (Jaén) ao cair-lhe o teto da sua habitação e, pela manhã, cedeu a muralha que rodeia a Ermida do Santíssimo Cristo no município jienense de Iznatoraf.

Até à Andaluzia deslocou-se hoje o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, acompanhado do titular da pasta do Interior, Fernando Grande-Marlaska, com quem sobrevoou de helicóptero as áreas mais danificadas.

Numa declaração, Sánchez alertou para a chegada de "dias complexos" perante a entrada de uma nova tempestade e fez um apelo à "calma e à prudência".

Em Castela e Leão, 53 troços de rios da bacia do Douro estão hoje em aviso, nove em nível vermelho (alarme) e uma dezena em alerta laranja, com vigilância no Douro à passagem por Aranda (Burgos), no Tormes em Salamanca e no Cea e no Órbigo, em Leão.

Outros 34 troços de rios da bacia do Douro estão em nível amarelo. E foi detetada uma subida notável do rio Tormes à passagem por Salamanca, o que obrigou a cortar a zona sob uma ponte para evitar o acesso de veículos e pessoas.

Em Leão, o estado do Cea e do Órbigo levou a Subdelegação do Governo a pedir extrema precaução em Sahagún e Cebrones del Río. E a Câmara Municipal de Aranda de Duero (Burgos) ativou o Nível 1 do Plano de Emergência devido à evolução do caudal do Douro e dos seus afluentes e à sua previsível subida nas próximas horas.

Já a Extremadura experimentou uma trégua de chuvas intensas, reduzindo o nível de alerta sobre os ribeiros e rios, incluindo o Guadiana, cujo curso está estabilizado, embora cerca de mil pessoas continuem desalojadas à espera da evolução meteorológica e fluvial.

Mantém-se ativada a situação operacional 1 do Plano Especial de Proteção Civil face ao Risco de Inundações devido às descargas de barragens e aos níveis hidrológicos de ribeiros e cursos de água.