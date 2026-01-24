Proteção Civil registou 892 ocorrências ao longo de sexta-feira

Há 2h e 19min

A região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo

Portugal continental registou na sexta-feira 892 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, com 14 pessoas a terem sido deslocadas em Peniche, distrito de Leiria, adiantou a Proteção Civil.

De acordo com os dados entre as 00:00 e 23:59 de sexta-feira, divulgados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 329 das ocorrências foram relativas a queda de árvores, 243 por limpeza de vias, 187 por queda de estruturas, 77 por movimento de massas e 51 por inundações.

Foram também realizados quatro salvamentos aquáticos e um salvamento terrestre.

A região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 361 ocorrências, segunda do Norte (243), Centro (190), Alentejo (52) e Algarve (46).

Fonte da ANEPC referiu, num balanço à agência Lusa pelas 00:15 de hoje, que na sexta-feira à noite 14 pessoas foram deslocadas para um pavilhão municipal no concelho de Peniche, após habitações terem ficado sem condições de habitabilidade devido a inundações.

Em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, uma mulher ficou ferida devido a uma queda numa ribeira, acrescentou.

Num comunicado anterior, a ANEPC tinha registado duas pessoas deslocadas em Alcobaça (distrito de Leiria), duas pessoas deslocadas no Cartaxo (distrito de Santarém) e três pessoas deslocadas em Cascais (distrito de Lisboa), além de 722 ocorrências entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de sexta-feira.

Nas ocorrências ao longo de sexta-feira estiveram empenhados 3.203 operacionais, apoiados por 1.275 meios terrestres.

A situação de mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões de norte a sul, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid.

Segundo o mais recente comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "aguaceiros, sendo pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada até à manhã de sábado".

A chuva será sob a forma de neve acima de 600/800 metros de altitude, em especial no Norte e Centro, descendo temporariamente para cotas inferiores até ao início da manhã de sábado, frisou o IPMA, que prevê que "a acumulação de neve seja significativa nas serras destas regiões".

A neve "terá um impacto muito significativo na circulação rodoviária e nas atividades das populações, salientando-se o impacto adicional da formação de gelo", alertou.

"Não se descarta a possibilidade de ocorrer queda de neve, embora em menor quantidade, nos pontos mais altos das serras de S. Mamede, Marvão (Alto Alentejo) e Monchique (Algarve)", indicou ainda.

A partir da manhã de sábado a cota da neve deverá subir gradualmente para 1200/1400 metros de altitude e deverá ocorrer chuva a partir do final da tarde no litoral Norte e Centro, onde será mais intensa, estendendo-se ao restante território durante a noite e sendo em especial no Centro e Sul no domingo.

O IPMA alertou também para vento forte do quadrante oeste no litoral, principalmente a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, por vezes com rajadas até 110 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas, até ao início da tarde do dia 24.

A agitação marítima será forte, com ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa na costa ocidental, podendo atingir 15 metros de altura máxima.