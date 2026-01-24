Mau tempo: depressão Ingrid já causou em Portugal continental um morto, um ferido e 21 deslocados

Neve em Vila Pouca de Aguiar (PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA)

A Proteção Civivl contabiliza 1.545 incidentes entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 deste sábado

A passagem da depressão Ingrid por Portugal continental já causou um morto, um ferido e 21 deslocados, segundo o mais recente balanço da Proteção Civil hoje divulgado, que reporta inundações, quedas de árvores e estruturas.

De acordo com o balanço, que totaliza 1.545 incidentes entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, uma pessoa morreu em Pêro Moniz, no concelho do Cadaval, na sequência do arrastamento de uma viatura ligeira de passageiros ao tentar atravessar um curso de água.

Uma pessoa ficou ferida na queda a um ribeiro em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e 21 foram forçadas a abandonar as suas casas em Alcobaça (duas), Cartaxo (duas), Cascais (três) e Peniche (14).

A intempérie tem afetado, sobretudo, as subregiões do Oeste (214 incidentes), da Grande Lisboa (161) e a região de Coimbra (131), segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Quedas de árvores (505), limpeza de caminhos ou estradas (459), quedas de estruturas (278), deslizamentos de terra (160), inundações (136) e salvamentos terrestres (dois) e aquáticos (cinco) foram os incidentes registados, que mobilizaram 5.446 operacionais e 2.261 veículos.

