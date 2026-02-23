Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Agência Lusa , MCC
Há 26 min
Vodafone

Operadora explica que falha teve que ver com o automatismo dos processos de faturação

Os clientes da Vodafone Portugal das zonas afetadas pela intempérie vão ser ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura, esclareceu esta segunda-feira à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.

A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.

Fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que "devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone - que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin".

Contudo, "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura", asseverou a mesma fonte.

A Lusa contactou também a Meo e a NOS sobre o tema.

Temas: Mau tempo Clientes Vodafone Telecomunicações Fatura Vodafone

País

Aterrou em Lisboa com mais de um quilo de cocaína no organismo. Foi apanhado pela PSP

Há 11 min

Surfista alemão morre na praia do Canal em Aljezur

Há 25 min

Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Há 26 min

Abrantes contabiliza mais de 10 milhões de euros em prejuízos devido ao mau tempo

Há 39 min
Mais País

Mais Lidas

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

Ontem às 11:00

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Ontem às 15:02

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Hoje às 07:00

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

Ontem às 16:24

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Hoje às 09:06