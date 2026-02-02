"Estamos quase em guerra". Barragens libertaram em dois dias água suficiente para três anos de consumo da Grande Lisboa

Há 34 min

REVISTA DE IMPRENSA || Presidente da APA dramatiza, em declarações ao Público, a dimensão das ações para mitigar os efeitos da tempestade Kristin. "Depois de anos de seca, as albufeiras estão agora muito cheias", sublinha o diário

Um total de 500 milhões de metros cúbicos em apenas dois dias: esse é o volume das águas libertadas pelas barragens em Portugal para tentar evitar cheias. E equivale ao consumo de água de três anos de toda a Área Metropolitana de Lisboa, onde vivem cerca de três milhões de pessoas.

A comparação é feita pelo jornal Público, na edição desta segunda-feira. José Pimenta Machado, presidente da Associação Portuguesa de Ambiente (APA), diz ao mesmo jornal que "estamos quase em guerra". O responsável revela que as descargas preventivas começaram aliás antes, pelo menos há duas semanas.

O rio Mondego levantava este domingo as maiores preocupações, o que levou a que na Barragem da Aguieira já fossem feitas descargas volumosas.