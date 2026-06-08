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Milhares de lesados do mau tempo não vão receber apoios para reerguer casas até final de junho

CNN Portugal
Há 2h e 13min
Mau tempo na região de Leiria (Pedro Castanheira e Cunha/Lusa)
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REVISTA DE IMPRENSA | Há mais de 14 mil candidaturas por concluir

Há milhares de lesados pelo mau tempo na zona centro do país que não vão receber o apoio para reerguer as suas casas até ao final do mês de junho, noticia o Jornal de Notícias desta segunda-feira, 8 de junho.

A publicação dá conta de que os municípios da Marinha Grande e de Leiria não vão conseguir concluir, até 30 de junho, a análise de mais de 14 mil candidaturas a apoios até dez mil euros para reconstruir habitações danificadas.

São 3.365 na Marinha Grande e 10.808 em Leiria.

Apesar de a meta ter sido estipulada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, há candidaturas entregues que ainda nem sequer foram analisadas.

A plataforma do Governo dedicada aos apoios financeiros para a recuperação de habitação própria permanente indica que só 10% dos processos tinham sido analisados pela Câmara da Marinha Grande a 6 de junho.

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Temas: Mau Tempo Centro Apoios Kristin
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