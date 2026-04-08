Grandes inundações, incêndios e não só: vem aí um Super El Niño

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É raro que um fenómeno deste seja tão intenso, pelo que os especialistas esperam consequências mais graves, quase como uma série de dominós que caem

Prepare-se para ouvir muito mais sobre o El Niño nos próximos meses - e talvez até durante mais tempo - à medida que o infame ciclo climático regressa, desenvolvendo-se e intensificando-se no Oceano Pacífico, junto ao equador. Se se formar como previsto, este El Niño irá redesenhar os mapas climáticos globais, provocando inundações em algumas regiões e secas e incêndios florestais noutras - tudo isto enquanto acelera o ritmo do aquecimento global.

Há indícios crescentes de que um El Niño não só está iminente - a chegar no final do verão ou no início do outono - como também pode ser significativo.

Na verdade, este poderia até ser classificado como um "Super El Niño", o que aumentaria significativamente os impactos sentidos em todo o mundo. El Niños tão intensos são raros.

Para que um El Niño seja declarado, em geral, as temperaturas oceânicas numa determinada região do Pacífico tropical devem estar 0,5 graus Celsius acima da média de longo prazo. Um Super El Niño, por outro lado, ocorre quando as temperaturas estão mais de 2 graus Celsius acima da média. Alguns modelos computacionais geralmente fiáveis, como o conjunto de modelos europeus, estão a projetar exatamente este resultado para esta vez.

Os fenómenos mais temidos

El Niño e La Niña, nomes que se traduzem como "o Menino" e "a Menina", são ciclos climáticos recorrentes no Oceano Pacífico tropical que ocorrem a cada poucos anos e podem ter efeitos profundos nos padrões climáticos globais. No caso do El Niño, o ciclo pode trazer tanto inundações como secas a diferentes partes de África, contribuir para as tempestades de inverno na costa oeste dos EUA e levar a extremos de calor mais frequentes em todo o mundo.

O El Niño é caraterizado por águas excecionalmente quentes ao longo do Oceano Pacífico tropical equatorial e por uma série de alterações relacionadas nos padrões de ventos e precipitação na atmosfera. É um fenómeno denominado acoplado, o que significa que, para ocorrer um El Niño, tanto o oceano como a atmosfera têm de estar a interagir de formas caraterísticas.

Mapa das diferenças de temperatura oceânica em relação ao normal durante um El Niño forte. As cores vermelhas indicam que a água do oceano está mais quente do que o normal; o azul indica que está mais fria (NOAA)

A atmosfera tende a reagir às águas mais quentes deslocando as áreas de precipitação intensa para mais perto da região quente do oceano. Os ventos alísios, que normalmente sopram de leste para oeste perto do equador, podem enfraquecer e inverter a sua direção. Estas mudanças são significativas o suficiente para afetar o clima em todo o mundo, como uma série de dominós que caem.

Neste momento, enormes volumes de água excecionalmente quente estão a espalhar-se sob a superfície do oceano, desde o Pacífico tropical ocidental até ao oriental, onde esta água sobe lentamente à superfície, num claro precursor do El Niño. Áreas periódicas de vento a soprar de oeste para este têm ajudado a transportar esta água, em fenómenos conhecidos como rajadas de vento oeste.

Embora o El Niño e a La Niña, o fenómeno mais frio do El Niño, sejam fascinantes do ponto de vista meteorológico, preocupamo-nos com eles devido às formas como podem afetar os eventos climáticos extremos em todo o mundo. Na verdade, podem causar prejuízos de milhares de milhões de dólares, e um El Niño mais forte tornaria provavelmente os impactos habituais ainda mais severos.

Identificar a formação de um El Niño e prever a sua evolução “dá-nos um aviso prévio sobre as mudanças nos riscos de muitos fenómenos climáticos, incluindo inundações, secas, ondas de calor, furacões e tempestades severas”, explica Nat Johnson, meteorologista do Laboratório de Dinâmica de Fluidos Geofísicos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). “Estes impactos climáticos e meteorológicos modificam a produção agrícola, a propagação de doenças, o branqueamento de corais, a pesca e muitas outras partes do sistema terrestre que afetam o nosso dia a dia.”

Ainda há muita incerteza em relação ao próximo El Niño, incluindo uma variedade de previsões, especialmente em relação à intensidade, acrescenta Johnson. Para complicar ainda mais as coisas, as projeções dos modelos computacionais feitas durante a primavera tendem a ter uma precisão inferior às projeções feitas noutras alturas do ano, um fenómeno conhecido como barreira de previsão da primavera.

As pessoas enchem a praia de Baker, perto da Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia, a 16 de março, devido a um alerta de calor (Tayfun Coskun/Anadolu/Getty Images)

Quente e mais quente

Nos EUA, o El Niño tende a atingir o seu pico durante os meses de inverno, quando pode enviar uma série de tempestades para partes da Califórnia e ao longo da faixa sul dos EUA, trazendo o risco de inundações.

Também pode acelerar os ventos na alta atmosfera sobre o Oceano Atlântico tropical durante o outono. Isto provoca um aumento do cisalhamento do vento, o que pode desfazer tempestades tropicais e furacões em formação - prejudicando a época dos furacões no Atlântico.

Além disso, os El Niños fortes também foram associados a ondas de calor nos EUA e noutras partes do mundo.

Globalmente, o El Niño é conhecido por aumentar as probabilidades de secas e ondas de calor na Austrália, onde também pode elevar os riscos de incêndios florestais. Outras áreas propensas à seca durante o El Niño incluem o norte da América do Sul (incluindo partes da floresta da Amazónia), a África central e meridional e a Índia. O El Niño pode também causar chuvas em excesso, com áreas propensas a inundações fora dos EUA, incluindo o sudeste da América do Sul, o corno de África, o Irão, o Afeganistão e outras partes da Ásia centro-sul.

Em termos climáticos, o El Niño tende a libertar enormes quantidades de calor armazenado nos oceanos de volta para a atmosfera, elevando as temperaturas médias globais à superfície. Se um El Niño forte se formar e persistir durante o inverno, é quase certo que 2026, 2027 ou ambos os anos estabelecerão novos recordes de ano mais quente desde que os dados instrumentais começaram a ser recolhidos no século XIX.

O planeta já está a aquecer a um ritmo acelerado, e um El Niño intenso aceleraria ainda mais este processo, pelo menos durante alguns anos. Se compararmos as alterações climáticas a subir uma escada rolante, com alguns anos mais quentes do que outros, um ano de El Niño seria o equivalente a saltar para cima e para baixo enquanto se sobe essa escada rolante - atingindo novos patamares recorde, ainda que brevemente.

O último El Niño, que não foi um Super El Niño, fez com que 2024 se tornasse o ano mais quente de que há registo. O último Super El Niño ocorreu em 2015-2016, com outros em 1997-98 e 1982-83. O Super El Niño não é uma designação técnica da NOAA, mas sim uma definição informal utilizada por alguns meteorologistas e pelos meios de comunicação social para se referirem a um El Niño muito forte.

Os meteorologistas estarão a observar atentamente o aquecimento das águas do Pacífico para determinar a intensidade do El Niño que teremos. Se o modelo europeu se revelar correto, poderá ser o El Niño mais forte alguma vez registado.