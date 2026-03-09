Linhas de crédito estão a chegar "a número muito limitado" das empresas afetadas pelo mau tempo

Há 57 min

Em Leiria são muitas as empresas "continuam sem respostas efetivas que lhes permitam recuperar dos danos sofridos e retomar plenamente a sua atividade"

Várias associações empresariais e um centro tecnológico alertaram esta segunda-feira que as linhas de crédito para empresas afetadas pelo mau tempo estão a chegar a um “número muito limitado”, além de que persistem “atrasos na atuação das seguradoras”.

“(…) As linhas de crédito criadas para apoiar as empresas afetadas estão a chegar a um número muito limitado de empresas. Em muitos casos, os processos continuam a ser tratados pelas instituições bancárias como operações de crédito convencionais, com exigências adicionais de garantias, incluindo hipotecas”, lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota, “esta abordagem contraria o objetivo das medidas de apoio excecional e cria obstáculos adicionais às empresas num momento em que necessitam de respostas rápidas e eficazes”, referindo ainda serem “ainda poucas as empresas que, efetivamente, receberam os montantes solicitados”.

A nota de imprensa surge quase seis semanas depois de a depressão Kristin ter atingido gravemente a região de Leiria, território onde muitas empresas “continuam sem respostas efetivas que lhes permitam recuperar dos danos sofridos e retomar plenamente a sua atividade”, e de uma reunião, para fazer um “ponto de situação das medidas de apoio anunciadas e identificar os principais constrangimentos”.

Na reunião participaram as associações Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria, de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, Empresarial do Concelho de Pombal e dos Industriais de Construção e Obras Públicas de Leiria e Ourém.

Estiveram ainda as associações das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas, das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria, da Indústria de Plásticos e da Indústria de Moldes, e também o Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos.

Outro problema identificado prende-se com os “atrasos na atuação das seguradoras, nomeadamente na realização de peritagens presenciais e na disponibilização de adiantamentos relativos aos sinistros participados”.

“Estes adiantamentos são fundamentais para permitir às empresas iniciar rapidamente os trabalhos de reparação e recuperação das suas instalações e equipamentos”, sustentam.

Por outro lado, a nota refere que um aviso no âmbito do IFIC – Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade “apresenta limitações que poderão impedir o acesso de muitas empresas afetadas aos apoios previstos”.

Assim, as associações empresariais defendem o alargamento dos códigos de atividade económica (CAE) elegíveis, a possibilidade de aceitação de autodeclaração de danos validada por contabilista certificado ou revisor oficial de contas, o aumento do limite das obras de reconstrução para 50% do investimento elegível e a eliminação dos critérios relativos ao contributo para o crescimento das exportações e para a criação líquida de postos de trabalho.

Aquelas entidades salientam que “o momento exige rapidez na execução das medidas, pragmatismo na sua aplicação e capacidade de adaptação à realidade das empresas”, alertando que os instrumentos criados apenas serão “eficazes se conseguirem responder às necessidades concretas de quem está no terreno a reconstruir instalações, recuperar equipamentos e retomar a atividade económica”.

Por outro lado, entendem ser fundamental trabalhar, em articulação com a Estrutura de Missão Recuperação da Região Centro do País, “com as autarquias da região e com as entidades do sistema científico e tecnológico, na definição de uma visão estruturada para a recuperação e o desenvolvimento da economia regional”, mas “essa visão de futuro exige que os problemas mais urgentes sejam resolvidos com rapidez”.

Os subscritores consideram ainda fundamental que a Estrutura de Missão defina o modelo de “atuação concreta” que “pretende assumir com os agentes da região”.