Ondas que podem chegar aos 12 metros cortam Avenida D. Carlos I no Porto a partir da meia-noite

A circulação automóvel e pedonal na Avenida D. Carlos I, na zona da barra do Douro, no Porto, vai ser cortada à meia-noite devido às previsões de agravamento do estado do tempo e de forte agitação marítima.

De acordo com informação da Câmara do Porto, como medida preventiva e para garantir a segurança de pessoas e bens, será interrompida a circulação automóvel e pedonal na Avenida D. Carlos I a partir das 00:00, sendo o trânsito restabelecido logo que as condições do mar o permitam.

A autarquia refere que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o distrito do Porto estará sob avisos amarelo e laranja devido à agitação marítima entre esta terça-feira e, pelo menos, sexta-feira.

Os períodos mais críticos, coincidentes com o aviso laranja e com os períodos de preia-mar, deverão ocorrer às 04:55 e 17:16 de quarta-feira, assim como às 05:33 de sexta-feira, estima a câmara.

“Para estes períodos, estão previstas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, podendo atingir 12 metros de altura máxima. Estas condições representam um aumento significativo do risco de galgamentos costeiros”, alerta ainda.

Segundo o município, é igualmente provável a emissão de novos avisos meteorológicos ou o agravamento dos já em vigor, incluindo a eventual passagem do aviso de agitação marítima para vermelho, bem como a emissão de novos avisos relativos a precipitação e vento.

Assim, a Proteção Civil Municipal aconselha a população a adotar uma condução defensiva, a evitar atravessar zonas inundadas, bem como a respeitar os perímetros de segurança na orla costeira e os acessos aos molhes e praias, em especial nas Avenidas de Dom Carlos I, Brasil e Montevideu.

Pede ainda que se evite circular ou estacionar em zonas arborizadas e que se faça deslocações junto ao mar, incluindo a pesca desportiva e desportos náuticos.

