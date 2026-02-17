Aga Khan apoia vítimas do mau tempo com 1,5 milhões de euros

Há 35 min

Objetivo é garantir que esta ajuda seja um contributo efetivo para as comunidades que mais sofreram com as intempéries que afetaram o país

O príncipe Aga Khan decidiu fazer uma doação de 1,5 milhões de euros para apoiar as zonas do país mais fustigadas pelas recentes tempestades, apurou a CNN Portugal. O donativo será concretizado através do Ismaili Imamat, Rede Aga Khan para o Desenvolvimento e da Fundação Aga Khan Portugal, e deverá ser convertido em apoios financeiros a estudantes e a estruturas de ensino, particularmente afetadas pelo mau tempo, permitindo que algumas escolas possam retomar as aulas o mais rapidamente possível.



A implementação deste plano de ajuda financeira vai ser coordenada entre a Fundação Aga Khan Portugal e entidades nacionais e locais, tendo já sido estabelecidos os primeiros contactos entre os responsáveis da Rede Aga Khan e a Estrutura de Missão nomeada pelo Governo. O objetivo é garantir que esta ajuda seja um contributo efetivo para as comunidades que mais sofreram com as intempéries que afetaram o país.



A renovação florestal e de espaços verdes será também apoiada por este programa. A instalação em Portugal da Sede Mundial do Ismaili Imamat, entidade liderada pelo príncipe Aga Khan, foi efetivada em 2015 e veio reforçar a relação já próxima com o país. Ao longo das últimas décadas foi desenvolvido um trabalho conjunto nas mais variadas áreas, desde o apoio social, à cultura ou património, que nos últimos anos tem sido ainda mais intenso.