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Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Agência Lusa , CM
Há 1h e 25min
Calor (AP)
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Aviso amarelo entra em vigor às 12:00 de terça-feira e prolonga-se até às 21 horas

Os distritos de Lisboa e Leiria vão estar na terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte com rajadas na faixa costeira e nas terras altas e pequena subida da temperatura no interior.

A previsão do IPMA para terça-feira aponta para temperaturas mínimas a variar entre os 11 graus Celsius (em Viana do Castelo, Guarda e Braga) e os 18 (em Faro) e máximas entre os 20 (em Aveiro) e os 34 (em Faro).

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