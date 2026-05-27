Assistente pessoal de Matthew Perry condenado por papel central na morte do ator

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Apesar da condenação, não há provas de que Kenneth Iwamasa tenha agido com intenção maliciosa

O assistente pessoal de Matthew Perry, que vivia com ele e teve um papel fundamental na decadência da estrela de "Friends" devido ao vício da cetamina, tendo-lhe mesmo injetado a dose fatal da droga, foi condenado esta quarta-feira a três anos e cinco meses de prisão.

A juíza Sherilyn Peace Garnett proferiu a sentença contra Kenneth Iwamasa, de 60 anos, num tribunal federal de Los Angeles. Foi ainda condenado a dois anos de liberdade condicional e a uma multa de 10 mil dólares.

Esta foi a quinta e última sentença proferida no inquérito e processo que durou dois anos e meio e se seguiu à morte de Perry, aos 54 anos, a 28 de outubro de 2023.

"Esteve perto dele na luta contra o vício”, disse a juíza Garnett antes de proferir a sentença. “A sua conduta foi imprudente, não só no dia da sua morte, mas também nos dias que a antecederam.”

A sentença foi exatamente o que a acusação tinha solicitado, embora Garnett tenha discordado de alguns pormenores. Considerou que Iwamasa não abusou de uma posição de confiança, o que poderia ter resultado numa pena de prisão mais elevada, e afirmou que “não há provas concretas de que tenha agido com intenção maliciosa, embora alguns discordem”.

Iwamasa esteve ao lado de Perry nos últimos dias da sua vida, atuando como cúmplice, entregador de drogas e médico informal do ator. Foi a última pessoa a ver Perry vivo e foi quem o encontrou morto no seu jacuzzi.

Foi a primeira pessoa a fechar um acordo com a acusação, declarando-se culpado em agosto de 2024 por uma acusação de conspiração para distribuir cetamina resultando em morte, e tornou-se a testemunha mais importante da acusação.

O advogado de Iwamasa, Alan Eisner, defendeu uma pena de seis meses de prisão, seguida de seis meses de prisão domiciliária, sublinhando que o seu cliente sempre agiu sob as ordens de um chefe com muito mais poder do que ele.

"A sua lealdade para com o Sr. Perry era primordial", disse Eisner ao juiz. "Ele idolatrava o Sr. Perry, admirava-o. Tudo o que fazia era agradar e adequar-se ao Sr. Perry."

Quando Eisner disse que Iwamasa era incapaz de agir de forma diferente, a juíza interrompeu-o e disse: "Incapaz. Não incapaz. Podia ter dito não".

Os familiares de Perry, alguns dos quais poderão testemunhar em tribunal, deixaram claro em cartas ao juiz que não culpam mais ninguém pela sua morte do que Iwamasa - um amigo de longa data que acreditavam que ajudaria o ator a manter-se sóbrio, mas que, em vez disso, alimentou os piores impulsos de um viciado de longa data.

“O Matheus confiava no Kenny. Nós confiávamos no Kenny. O trabalho mais importante do Kenny - de longe - era ser o companheiro e guardião do meu filho na sua luta contra o vício”, escreveu a mãe de Perry, Suzanne Morrison. “Confiámos num homem sem consciência, e o meu filho pagou o preço.”

Perry contratou Iwamasa em 2022 e pagava-lhe 150 mil dólares por ano para viver na sua casa em Los Angeles e trabalhar como seu assistente.

O ator vinha usando cetamina, um anestésico cirúrgico, legalmente para tratar a depressão, um uso não convencional cada vez mais comum. Mas queria mais do que o seu médico lhe prescrevia.

De acordo com o acordo judicial de Iwamasa, este comprava cetamina ilegalmente a outro médico, Salvador Plasencia, que o ensinou a injetá-la. Plasencia foi condenado a dois anos e meio de prisão em julho.

Iwamasa começou também a comprar cetamina a Erik Fleming, um conhecido de Perry, que a obtinha de um traficante de rua. Fleming foi condenado a dois anos de prisão há duas semanas.

O traficante, Jasveen Sangha, apelidado de "Rainha da Cetamina", foi condenado a 15 anos de prisão no dia 8 de abril.

Nos últimos dias de vida de Perry, Iwamasa injetava-lhe seis a oito vezes por dia. A 23 de outubro de 2023, aplicou uma grande dose da droga ao ator, de 54 anos, e saiu para ir às compras. Quando regressou, encontrou Perry morto no jacuzzi. O Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles concluiu que a cetamina foi a causa primária da morte. O afogamento foi uma causa secundária.

Inicialmente, Iwamasa mentiu à polícia, omitindo a cetamina da lista de medicamentos que Perry utilizava e não mencionando nada sobre as injeções. Mas, quando os investigadores executaram um mandado de busca em janeiro de 2024, começou a confessar.

Perry tornou-se uma das maiores estrelas da sua geração ao lado de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow em "Friends", a sitcom de grande sucesso da NBC que foi transmitida entre 1994 e 2004.