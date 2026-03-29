Pinturas de Matisse, Cézanne e Renoir roubadas em Itália

Agência Lusa , WL
Há 1h e 52min
"Odalisca num Terraço", de Matisse

Pertencem à Fundação Magnani Rocca, na cidade de Mamiano di Traversetolo

Pinturas de Matisse, Cézanne e Renoir foram roubadas da coleção da Fundação Magnani Rocca, na cidade de Mamiano di Traversetolo, em Itália.

O assaltou aconteceu na madrugada de dia 22 para dia 23, mas só hoje foi divulgado na imprensa italiana.

As obras roubadas foram "Os Peixes", de Renoir, "Odalisca num Terraço", de Matisse, e "Natureza Morta com Cerejas", de Cézanne.

De acordo com as autoridades, as câmaras de vigilância da fundação identificaram vários indivíduos encapuzados.

A pintura de Renoir, óleo sobre tela, avaliada em vários milhões de euros, é uma das poucas obras do artista que fazem parte de uma coleção permanente, em Itália.

A fundação conta também com obras de Goya, Ticiano, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre outros.

Pode um movimento fictício de manipulação de massas ser um perigo real? "A Onda" é um alerta sobre a vulnerabilidade humana às ideologias extremistas

Hoje às 15:00

Morreu James Tolkan, ator de “Top Gun” e “Regresso ao Futuro”

Hoje às 09:04

Proibição de livros de BD está a aumentar nos EUA: "Temos de lutar contra isto"

Hoje às 07:54
Mais Artes

Mais Lidas

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

27 mar, 09:55

A Suécia está a preparar-se para a verdadeira guerra: vencer no negócio da defesa

Ontem às 22:00

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

27 mar, 21:42

Os EUA estão a deportar dezenas de ucranianos. Muitos deles vão diretos para a guerra contra a Rússia

27 mar, 10:56

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Hoje às 09:00

Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Ontem às 09:00

Quatro satélites portugueses vão ser lançados nos EUA para criar o "waze dos oceanos"

27 mar, 19:45

O avião capotou e incendiou-se na aterragem, Joana sobreviveu. "A única coisa que rompia o silêncio era o crepitar das chamas"

Hoje às 08:00

Violência doméstica: Homem morre em despiste após matar mulher em Castelo de Vide

Ontem às 17:46

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Mais de 100 operacionais combatem fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Ontem às 19:41