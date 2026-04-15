Ameaçou estafeta com arma de fogo, estrangulou-o e roubou-o em Leiria

Agência Lusa , AM
Há 1h e 48min
Polícia

Detido por roubo violento a estafeta em Leiria

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Um homem de 27 anos foi detido a 8 de abril por crime de roubo violento com ameaça de arma de fogo a um estafeta de entrega de pizzas em Leiria.

Em comunicado, a PSP adianta que no dia 7 de abril na cidade de Leiria dois homens pediram a entrega de pizzas, pedindo troco para uma nota de 50 euros.

Quando o estafeta chegou ao local foi surpreendido por dois homens, tendo um deles apontado uma arma de fogo nas suas costas e obrigado a entrar no interior do edifício, onde recorreram a um “golpe de estrangulamento pelas costas, vulgarmente designado por ‘mata-leão’” para o roubar.

Os dois suspeitos tentaram conduzir a vítima, um homem de 26 anos de idade, para uma garagem com o propósito de a agredir e confinar no interior, impedindo-a de contactar as autoridades, conta a PSP.

Contudo, a vítima conseguiu contactar colegas de trabalho, que se deslocaram ao local e iniciaram o seguimento da viatura dos suspeitos.

“De imediato, foram mobilizados diversos meios policiais, tendo a Equipa de Prevenção e Reação Imediata da PSP, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, conseguido intercetar a viatura na localidade de Soure, culminando na detenção de um dos suspeitos, encontrando-se o segundo ainda em fuga”, segundo a nota.

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De acordo com a força de segurança, a vítima conseguiu recuperar um telemóvel, documentos de identificação, cartões bancários, um ‘powerbank’ e dinheiro. Não foi possível recuperar um terminal de pagamento automático pertencente à entidade empregadora.

A PSP adianta que os dois homens poderão envolvidos noutros roubos da mesma natureza ocorridos recentemente na região de Leiria.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva, com possibilidade desta medida de coação vir a ser substituída por obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.

Temas: Mata-leão PSP Leiria Roubo
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