Menor de 14 anos atingido a tiro em Sintra

Carolina Resende Matos
Há 1h e 5min
Urgência

Vítima deu entrada num hospital fora da área, em Loures

Um menor de 14 anos deu esta noite entrada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos de bala num braço, apurou a CNN Portugal.

A vítima terá sido ferida na localidade de Massamá, em Sintra, mas deu entrada num hospital fora da área. O adolescente não correrá perigo de vida.

Assim que chegou ao hospital a situação foi sinalizada pela PSP e foi também informada a Polícia Judiciária.

O alerta foi recebido pelas 20:15.

As autoridades tentam agora perceber em que circunstâncias o menor ficou ferido.

 

