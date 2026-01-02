Mulher morre atropelada enquanto atravessava passadeira em Massamá

Agência Lusa , HCL
2 jan, 12:58
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

Condutor, que fugiu inicialmente do local, já se entregou às autoridades

Uma mulher foi atropelada mortalmente quando atravessava uma passadeira em Massamá, concelho de Sintra, e o condutor, que inicialmente se pôs em fuga, já se entregou às autoridades, informou esta sexta-feira fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo informações prestadas pelo gabinete de relações públicas da PSP, o atropelamento com fuga do condutor ocorreu na quarta-feira, às 18:52, e vitimou uma mulher de 57 anos.

A investigação está a ser conduzida pela PSP, que notificou o Ministério Público sobre o caso.

Temas: Massamá Atropelamento Morte Sintra

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00