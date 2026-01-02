Mulher morre atropelada enquanto atravessava passadeira em Massamá

2 jan, 12:58

Condutor, que fugiu inicialmente do local, já se entregou às autoridades

Uma mulher foi atropelada mortalmente quando atravessava uma passadeira em Massamá, concelho de Sintra, e o condutor, que inicialmente se pôs em fuga, já se entregou às autoridades, informou esta sexta-feira fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo informações prestadas pelo gabinete de relações públicas da PSP, o atropelamento com fuga do condutor ocorreu na quarta-feira, às 18:52, e vitimou uma mulher de 57 anos.

A investigação está a ser conduzida pela PSP, que notificou o Ministério Público sobre o caso.