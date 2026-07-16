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Morreu a mãe de Kris Jenner, avó do clã Kardashian

António Guimarães
Há 30 min
Mary Jo Campbell (Getty)
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Kris Jenner confirmou a morte de Mary Jo Campbell através das redes sociais

Morreu Mary Jo Campbell, a mãe de Kris Jenner, matriarca do clã Kardashian. A notícia foi confirmada pela própria Kris Jenner através das redes sociais.

Mary Jo Campbell tinha 91 anos e era avó das irmãs Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie - bem como de Rob -, as socialites norte-americanas que entraram para o estrelato depois da estreia do aclamado reality show.

“Hoje dizemos adeus à minha linda mamã MJ. Não há palavras que possam dizer o que ela significava para mim ou o desgosto de dizer adeus”, escreveu Kris Jenner nas redes sociais.

“Amar a família intensamente, ser gentil, estar presente para as pessoas que ama e nunca considerar nenhum momento em conjunto como garantido”, pode ainda ler-se na publicação de Kris Jenner, que prossegue.

“Ela ensinou-nos que a família é tudo. Ela mostrou-nos como amar incondicionalmente e como encontrar alegria nos pequenos momentos. Ela mostrou-me como enfrentar os desafios da vida com resiliência e fé.”

“Mãe, obrigada por cada sacrifício que fizeste, por cada conselho sábio que partilhaste e por cada momento em que nos amaste tão completamente”, observou. “Vou ter saudades das nossas conversas diárias, do teu sorriso, da tua gargalhada… Os nossos corações estão partidos, mas encontramos conforto em saber que um amor como o teu nunca nos abandona verdadeiramente. O teu amor viverá na nossa família, nas nossas tradições, em cada momento que passamos juntos e em cada vida que tocaste.”

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Temas: Mary Jo Campbell Kardashian Kris Jenner
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