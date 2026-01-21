Quatro detidos, droga e armas apreendidas em operação da PSP em bairro de Lisboa

Há 54 min

Marvila: Quatro detidos, droga e armas apreendidas em operação da PSP

Uma mulher e três homens foram detidos na sequência de uma operação de combate ao tráfico de droga realizada esta quarta-feira em Marvila. A ação policial incluiu seis buscas, durante as quais foram apreendidas drogas e armas, em quantidades ainda por contabilizar. Sabe-se, ate ao momento, que as autoridades apreenderam cocaína, heroína e haxixe e ainda um revólver, uma caçadeira e várias munições.

A operação teve como objetivo desmantelar uma rede envolvida no tráfico de estupefacientes, tendo sido levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública que prossegue investigação.

Os detidos encontram-se sob custódia das autoridades e deverão ser presentes às autoridades judiciais para os devidos procedimentos legais. As investigações prosseguem para apurar o eventual envolvimento de outros suspeitos.

A intervenção insere-se num conjunto de operações que a PSP tem vindo a desenvolver recentemente, com vista ao reforço do combate ao tráfico de droga e à criminalidade associada.