Quatro detidos, droga e armas apreendidas em operação da PSP em bairro de Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 54 min
PSP (Lusa)

Intervenção insere-se num conjunto de operações que a PSP tem vindo a desenvolver recentemente, com vista ao reforço do combate ao tráfico de droga e à criminalidade associada

Marvila: Quatro detidos, droga e armas apreendidas em operação da PSP

Uma mulher e três homens foram detidos na sequência de uma operação de combate ao tráfico de droga realizada esta quarta-feira em Marvila. A ação policial incluiu seis buscas, durante as quais foram apreendidas drogas e armas, em quantidades ainda por contabilizar. Sabe-se, ate ao momento, que as autoridades apreenderam cocaína, heroína e haxixe e ainda um revólver, uma caçadeira e várias munições. 

A operação teve como objetivo desmantelar uma rede envolvida no tráfico de estupefacientes, tendo sido levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública que prossegue investigação. 

Os detidos encontram-se sob custódia das autoridades e deverão ser presentes às autoridades judiciais para os devidos procedimentos legais. As investigações prosseguem para apurar o eventual envolvimento de outros suspeitos.

A intervenção insere-se num conjunto de operações que a PSP tem vindo a desenvolver recentemente, com vista ao reforço do combate ao tráfico de droga e à criminalidade associada.

Temas: Marvila Tráfico de droga PSP Criminalidade

Crime e Justiça

Quatro detidos, droga e armas apreendidas em operação da PSP em bairro de Lisboa

Há 54 min

À procura de um novo advogado, Sócrates acusa tribunal de violar a convenção dos Direitos do Homem

Há 3h e 18min

GNR apreende 11 mil euros de produtos ilícitos relacionados com tabagismo na Madeira

Hoje às 08:07

Governo quer juízes a aplicar multas até 10 mil euros a quem atrase processos

Hoje às 08:03
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Hoje às 07:59

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

Ontem às 13:22

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Hoje às 09:43

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Hoje às 07:00

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31