Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

Junta garante que não escolheu o local

A implantação de um pombal junto a uma creche na freguesia lisboeta de Marvila está a preocupar a população devido a eventuais riscos para a saúde pública, afirmou hoje o presidente da Junta, opondo-se ao local escolhido pela Câmara.

“Somos, com toda a clareza, contra a implantação ali do pombal, porque o local não é adequado, em virtude de estarem ali muitas crianças”, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Marvila em funções, Joaquim Cerqueira de Brito (PS), que está a substituir o eleito José António Videira (PS), que suspendeu o mandato por motivos de saúde.

Joaquim Cerqueira de Brito reforçou que “não faz sentido” colocar um pombal, com “largas centenas” de pombos, “a meia dúzia de metros de uma creche”, e indicou que há outros locais na freguesia de Marvila que poderão acolher a estrutura de abrigo de pombos.

Ainda segundo o autarca, a Junta propôs o Vale Fundão, mas “foi a Câmara que escolheu [o novo espaço], não foi a Junta”.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa, sob presidência de Carlos Moedas (PSD), disse que a localização escolhida “foi previamente articulada com a Junta de Freguesia de Marvila e com os proprietários dos pombos” e, quanto aos riscos para a saúde pública, realçou que o pombal e a creche estão “separados por um acentuado desnível do terreno”.

“A disponibilização do local em causa, destinado a pombos de competição, impôs-se na sequência da necessidade de o espaço anterior ser desocupado para a concretização da obra do novo Hospital de Todos os Santos”, indicou o município.

Segundo a Câmara, a nova localização do pombal, junto à Creche Cor de Rosa, foi escolhida por se situar nas proximidades da anterior estrutura de abrigo de pombos e por permitir o acesso às infraestruturas existentes no posto de limpeza provisório da Rua JA2, nomeadamente água.

Ainda sobre a escolha do local, a Câmara acrescentou que “os materiais para a construção dos pombais foram adquiridos pela Junta de Freguesia de Marvila e serão disponibilizados aos respetivos proprietários para que sejam eles a executar a construção”.

Joaquim Cerqueira de Brito confirmou que a Junta assumiu as despesas com os materiais necessários para a implantação do novo pombal, explicando que o apoio foi assegurado quando os proprietários dos pombais tiveram de sair do anterior espaço, em que “havia um grande litígio, porque eles não queriam sair”, e as máquinas de construção estavam preparadas para começar as obras do hospital.

Apesar desse apoio, o autarca de Marvila insistiu que não foi a Junta que escolheu o novo local e reiterou a proposta de ser no Vale Fundão, apelando à Câmara para que reavalie a decisão.

Na quarta-feira, na reunião pública da Câmara, a vereadora Ana Jara, do PCP, questionou a governação PSD/CDS-PP/IL sobre o pombal que está a ser implantado na envolvente da Creche Cor de Rosa, que integra o Centro de Dia Paroquial São Maximiliano Kolbe, no Bairro do Condado, mas não obteve resposta.

Ana Jara disse que o novo pombal “está a ser posto em causa pela população, nomeadamente pelo que implica de riscos para a saúde pública”.

Por isso, a vereação do PCP solicitou que a instalação do pombal junto à creche fosse “suspensa e reavaliada”.