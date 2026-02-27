FC Porto
90'+1'
2 - 1
Arouca

Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

Agência Lusa , AG
Há 1h e 53min
Este Gyökeres e o melhor entre milhões e recebe ofertas de todo o mundo, mas não está à venda

Junta garante que não escolheu o local

A implantação de um pombal junto a uma creche na freguesia lisboeta de Marvila está a preocupar a população devido a eventuais riscos para a saúde pública, afirmou hoje o presidente da Junta, opondo-se ao local escolhido pela Câmara.

“Somos, com toda a clareza, contra a implantação ali do pombal, porque o local não é adequado, em virtude de estarem ali muitas crianças”, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Marvila em funções, Joaquim Cerqueira de Brito (PS), que está a substituir o eleito José António Videira (PS), que suspendeu o mandato por motivos de saúde.

Joaquim Cerqueira de Brito reforçou que “não faz sentido” colocar um pombal, com “largas centenas” de pombos, “a meia dúzia de metros de uma creche”, e indicou que há outros locais na freguesia de Marvila que poderão acolher a estrutura de abrigo de pombos.

Ainda segundo o autarca, a Junta propôs o Vale Fundão, mas “foi a Câmara que escolheu [o novo espaço], não foi a Junta”.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa, sob presidência de Carlos Moedas (PSD), disse que a localização escolhida “foi previamente articulada com a Junta de Freguesia de Marvila e com os proprietários dos pombos” e, quanto aos riscos para a saúde pública, realçou que o pombal e a creche estão “separados por um acentuado desnível do terreno”.

“A disponibilização do local em causa, destinado a pombos de competição, impôs-se na sequência da necessidade de o espaço anterior ser desocupado para a concretização da obra do novo Hospital de Todos os Santos”, indicou o município.

Segundo a Câmara, a nova localização do pombal, junto à Creche Cor de Rosa, foi escolhida por se situar nas proximidades da anterior estrutura de abrigo de pombos e por permitir o acesso às infraestruturas existentes no posto de limpeza provisório da Rua JA2, nomeadamente água.

Ainda sobre a escolha do local, a Câmara acrescentou que “os materiais para a construção dos pombais foram adquiridos pela Junta de Freguesia de Marvila e serão disponibilizados aos respetivos proprietários para que sejam eles a executar a construção”.

Joaquim Cerqueira de Brito confirmou que a Junta assumiu as despesas com os materiais necessários para a implantação do novo pombal, explicando que o apoio foi assegurado quando os proprietários dos pombais tiveram de sair do anterior espaço, em que “havia um grande litígio, porque eles não queriam sair”, e as máquinas de construção estavam preparadas para começar as obras do hospital.

Apesar desse apoio, o autarca de Marvila insistiu que não foi a Junta que escolheu o novo local e reiterou a proposta de ser no Vale Fundão, apelando à Câmara para que reavalie a decisão.

Na quarta-feira, na reunião pública da Câmara, a vereadora Ana Jara, do PCP, questionou a governação PSD/CDS-PP/IL sobre o pombal que está a ser implantado na envolvente da Creche Cor de Rosa, que integra o Centro de Dia Paroquial São Maximiliano Kolbe, no Bairro do Condado, mas não obteve resposta.

Ana Jara disse que o novo pombal “está a ser posto em causa pela população, nomeadamente pelo que implica de riscos para a saúde pública”.

Por isso, a vereação do PCP solicitou que a instalação do pombal junto à creche fosse “suspensa e reavaliada”.

Temas: Marvila Lisboa Pombos Pombal Saúde pública

País

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

Há 18 min

"Apenas agora, 30 dias depois, é que finalmente todos os munícipes têm abastecimento elétrico"

Há 29 min

Ordem dos Advogados nomeia advogado para Sócrates, que se queixa de ter sabido pela comunicação social

Há 1h e 25min

Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

Há 1h e 53min
Mais País

Mais Lidas

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Hoje às 08:00

A arrogância dos EUA pode levar a uma catástrofe no Irão

Ontem às 19:35

Descida de juros volta a fazer cair prestação a pagar ao banco, mas há quem tenha a fatura agravada

Hoje às 07:00

Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Hoje às 11:12

Um dia a casa cai-nos em cima. Porque andam prédios a vir abaixo sozinhos?

Hoje às 09:29