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GNR detém homem por violência psicológica contra ex-companheira e apreende duas armas

Agência Lusa , CM
Há 39 min
GNR

Detido foi presente ao Tribunal de Portalegre, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contactar, por qualquer meio (pessoal ou por interposta pessoa), com a vítima, com a exceção do estritamente necessário quanto às responsabilidades parentais do filho comum

Um homem, de 36 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica contra a sua ex-companheira, no concelho de Marvão, distrito de Portalegre.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que o homem foi detido na quinta-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

De acordo com a informação divulgada, os militares da Guarda apuraram que o suspeito “exercia violência psicológica contra a vítima”, sua ex-companheira, de 38 anos.

No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e, no decurso da ação policial, foi realizada uma busca domiciliária e duas não domiciliárias, das quais resultaram a apreensão de duas armas de ar comprimido e uma caixa de chumbos.

O detido foi presente ao Tribunal de Portalegre ainda na quinta-feira, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contactar, por qualquer meio (pessoal ou por interposta pessoa), com a vítima, com a exceção do estritamente necessário quanto às responsabilidades parentais do filho comum.

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O tribunal decretou ainda a proibição de se aproximar da vítima e de permanecer junto à residência onde habita a mesma ou ao seu local de trabalho, a uma distância inferior a 300 metros, devendo o cumprimento desta medida ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância.

A proibição de adquirir, utilizar ou deter armas ou objetos ou utensílios capazes de facilitar a prática de outro crime e a obrigação de se sujeitar a tratamento à dependência de bebidas alcoólicas, foram outras das medidas aplicadas pelo tribunal.

Temas: Marvão Portalegre Violência psicológica GNR Detido
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