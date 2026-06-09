Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Há 1h e 17min

Não há, contudo, feridos a registar

Um homem armado com um revólver ameaçou várias pesssoas que circulavam a pé na Rua da Mouraria, em Lisboa.

O alerta foi dado esta segunda-feira levando à mobilização de meios da PSP para o local.

À chegada das autoridades, o suspeito já se encontrava desarmado, depois de ter sido dominado por populares que presenciaram o incidente. A PSP procedeu de seguida à sua detenção.

Apesar dos momentos de tensão vividos na zona, não foram registados feridos.

As circunstâncias que estiveram na origem das ameaças estão agora a ser investigadas pelas autoridades, tendo sido instaurado o respetivo processo criminal.