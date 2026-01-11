É Marte na Terra: por dentro do campo que quer tornar os turistas autênticos astronautas

Hoje às 12:00

É uma experiência que pode ser "avassaladora" para alguns, mas dá para sentir saudades da Terra mesmo sem nunca sair dela

É o dia 25. Acorda na sua cabine numa paisagem marciana coberta de neve, longe da civilização. Lá fora, a temperatura é de -30 graus Celsius. Depois de meditar e tomar um pequeno-almoço com bolinhos liofilizados, você e a sua tripulação de seis pessoas vestem fatos espaciais sobre umas roupas térmicas e partem para uma missão na tempestade de areia.

Isto não é um sonho febril. É um desafio de sobrevivência de um mês nas profundezas do deserto de Gobi, na Mongólia, projetado para simular a vida em Marte - para turistas.

O projeto, chamado MARS-V Project, está a ser desenvolvido pela MARS-V, uma organização não governamental sediada na capital da Mongólia, Ulaanbaatar. Eles estão a trabalhar para construir uma estação análoga a Marte totalmente equipada no Gobi, a fim de se preparar para a viagem humana ao planeta vermelho - e esperam receber os primeiros turistas no acampamento simulado de Marte até 2029.

A tripulação da MARS-V testa protótipos de fatos espaciais analógicos (MARS-V)

Porquê a Mongólia?

Nenhum outro lugar na Terra imita a geografia e o clima de Marte tão fielmente quanto o Gobi, na Mongólia. Uma paisagem árida e estéril, com variações extremas de temperatura, que oscilam entre 45 e -40 graus Celsius. O solo tingido de óxido de ferro tem uma tonalidade avermelhada, o que o torna assustadoramente semelhante ao de Marte.

Essa combinação de isolamento, altitude e temperatura é o que torna o local tão valioso cientificamente como campo de treino para cientistas e astronautas - e como local de teste para equipamentos e rovers.

Para o MARS-V, há também oferece outro potencial: o turismo.

"O seu objetivo é sobreviver num ambiente muito, muito isolado", diz Enkhtuvshin Doyodkhuu, diretor-executivo do MARS-V. “Têm de ter esta mentalidade de simulação de que estão noutro planeta: têm de sentir que se não seguirem o protocolo, morrem.”

Sobreviver à simulação

Cada participante terá de passar testes de agilidade física, psicológica e mental e, em seguida, submeter-se a um programa de treino de astronauta virtual de três meses sobre tudo, desde o protocolo de oxigénio à psicologia do isolamento.

Quando se chega à Mongólia, são três dias de exercícios presenciais em Ulaanbaatar com os novos colegas de equipa, antes de entregar o telemóvel e iniciar a viagem de dez horas por uma estrada acidentada até ao local, afastando-se da civilização através de extensões de poeira vermelha pálida.

Uma representação digital de um dos conceitos de habitat do MARS-V (MARS-V)

“É surreal”, diz Doyodkhuu. “Esta sensação de vastidão, de espaço vazio sem fim - o Gobi dá-nos realmente aquela sensação de 'Mad Max'- é lindo se pensarmos nisso, mas pode ser avassalador para alguns".

A sua casa para este mês? Os “habitats” de Marte - cápsulas modulares interligadas com alojamentos, um laboratório e uma estufa. Cada dia começa com o mesmo regime diário rigoroso que os astronautas reais podem ter de enfrentar: vitaminas, meditação, exercício, pequeno-almoço e uma reunião de equipa para o dia seguinte.

“A meditação tem de ser uma parte importante do programa”, ressalva Doyodkhuu. “Uma coisa muito arriscada quando se trata de pioneiros de Marte é que não sabemos realmente o que vai acontecer com a sua psicologia, porque nenhuma outra pessoa esteve longe da Terra durante tanto tempo”.

Doyodkhuu diz que a simulação de Marte para turistas pode ter um efeito psicológico semelhante.

“Terão uma espécie de claustrofobia, sentirão saudades da Terra."

Um cientista da tripulação da MARS-V observa o terreno exterior (MARS-V)

Os dias no acampamento de Mars-V estão cheios de desafios e tarefas: por exemplo, a tripulação pode levar o rover a fazer cartografia geológica ou recolher amostras de solo. A comunicação com a “Terra” (a equipa de apoio à missão Mars-V) é feita com um atraso temporizado para imitar o atraso interplanetário. As simulações têm lugar entre outubro e março, em condições de inverno brutais, quando o Gobi congela.

“Menos 27 graus Celsiu seria um dia quente”, ri-se o diretor-executivo. As tripulações usam camisolas interiores térmicas, macacões e fatos espaciais analógicos quando trabalham no exterior.

Para tornar a situação o mais realista possível, a equipa da Mars-V esconde todo o apoio externo.

“Em comparação com uma expedição ao Ártico, isto é controlado”, diz Doyodkhuu. “Se houvesse alguma hipótese real de morte, parávamos a simulação”.

As refeições incluirão pratos mongóis liofilizados - como bolinhos de massa reidratados ou guisados de carneiro - concebidos para imitar as rações dos astronautas, ao mesmo tempo que honram a cultura local.

Carne de vaca e batatas fritas reidratadas, com verduras frescas da estufa do local (MARS-V)

O mês das rações liofilizadas incluirá carne de vaca frita reidratada e legumes (MARS-V)

Existe mesmo um eco de design entre o ger nómada da Mongólia - a tradicional tenda de feltro por vezes referida como yurts - e os protótipos da cúpula marciana que estão a ser desenvolvidos pela equipa de engenharia do MARS-V.

“Temos milhares de anos de história a viver em locais isolados, com recursos muito limitados”, explica Doyodkhuu. “Estamos apenas a levar essa ideia para outro planeta”.

Parte da história

A ideia de testar a vida planetária na Terra não é nova. A NASA e a ESA há muito que utilizam locais análogos para experiências e treino.

Mas o plano da MARS-V de fundir a investigação científica com o turismo chega num momento crucial: as viagens espaciais privadas estão finalmente a entrar na moda. A SpaceX e a Blue Origin estão a atrair celebridades como Katy Perry, Tom Hanks e Kim Kardashian para uma nova era de turismo espacial de luxo.

O botânico e responsável pela saúde e segurança da tripulação da MARS-V a tomar notas numa estufa do habitat de Marte (MARS-V)

Mas, para aqueles que não podem pagar um bilhete de 28 milhões de dólares para o Espaço, o acampamento MARS-V da Mongólia oferecerá uma forma mais acessível de experimentar esse fascínio cósmico por uma fração do custo, que deverá rondar os 5.100 euros por pessoa para um mês no acampamento, e formação e avaliação pré-campo.

É o turismo em Marte, sem o custo do lançamento - ou o risco sufocante da descompressão.

Representação digital de um conceito de habitat para o Projeto MARS-V, com cápsulas transparentes (MARS-V)

Uma representação digital de um conceito de habitat para o projeto MARS-V, que ainda está em desenvolvimento (MARS-V)

A estação análoga da MARS-V está na fase inicial de desenvolvimento, com projetos para o habitat, fatos espaciais e comida concluídos. Doyodkhuu diz que se espera que os habitats estejam prontos e abertos ao público nos próximos dois a três anos.

Para os que se sentem atraídos pela ideia de outros planetas, a MARS-V promete um vislumbre de um futuro marciano.

“Temos muito tempo para pensar lá fora”, diz Doyodkhuu. “Estar neste lugar de outro mundo durante um mês a tentar sobreviver com outras cinco pessoas, dá-nos uma perspetiva renovada da vida”.

“Se acreditamos que os seres humanos se tornarão uma espécie multiplanetária no futuro, fazer parte desta história, ir para um centro de treino de astronautas análogo e desafiarmo-nos a nós próprios, vai deixar um grande impacto nas pessoas.”

O solo do deserto de Gobi é rico em óxido de ferro, o que lhe confere uma tonalidade avermelhada semelhante à da paisagem marciana (MARS-V)

Para o viajante certo - seja ele um entusiasta da emoção, um explorador ou um entusiasta do Espaço - podem ser as melhores férias. Mas se a ideia de um isolamento gelado e de beliches soa mais a castigo do que a aventura, o Gobi da Mongólia já oferece vislumbres do outro mundo num ambiente muito mais confortável.

Durante o verão, no luxuoso Three Camel Lodge de Gobi, os viajantes podem trocar as calças térmicas por uma toalha de spa e os guisados liofilizados por uma vasta seleção de uísque. No entanto, é necessário preparar o cinto de segurança para a viagem, uma vez que são necessárias sete a oito horas para chegar ao alojamento a partir de Ulaanbaatar. Afinal, este é um dos lugares mais remotos da Terra - e talvez o mais próximo que se pode chegar de Marte, sem sair do planeta.