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Dois militares norte-americanos desaparecem durante exercício militar em Marrocos

CNN Portugal , MJC
Há 2h e 2min
Marrocos (GettyImages)

Uma operação de busca e salvamento envolvendo recursos terrestres, aéreos e marítimos dos EUA, Marrocos e outros países está em curso para encontrar os militares

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Dois militares norte-americanos desapareceram durante exercícios militares em Marrocos, informou o Comando Africano dos EUA (Africom).

Os americanos desaparecidos participavam no African Lion 2026, um exercício conjunto anual concebido para fortalecer as operações entre as forças norte-americanas, os aliados da NATO e as nações africanas, disseram as autoridades.

O Africom noticiou que o desaparecimento foi reportado no sábado, perto da Área de Treino de Cap Draa, perto da cidade de Tan Tan, em Marrocos.

Uma operação de busca e salvamento envolvendo recursos terrestres, aéreos e marítimos dos EUA, Marrocos e outros países está em curso para encontrar os militares, disseram as autoridades.

"O incidente continua sob investigação e as buscas continuam", disse a Africom num comunicado divulgado este domingo. "O nosso foco está nos militares envolvidos e nas suas famílias".

O African Lion, o maior exercício militar conjunto anual do continente, realiza-se em Marrocos, Gana, Senegal e Tunísia. É composto por operações multidomínio, resposta a crises e coordenação multinacional para melhorar a segurança regional e preparar-se para emergências.

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O exercício, que envolve 5.000 pessoas de mais de 40 países e mais de 30 parceiros industriais sediados nos EUA, está previsto decorrer de 27 de abril a 8 de maio.

Temas: Marrocos Militares americanos Desaparecidos
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