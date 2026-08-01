Cerca de 69.500 migrantes saíram de Ceuta em direção a Marrocos

Agência Lusa
Há 1h e 31min
Migrantes marroquinos em Ceuta (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Neste número poderiam estar incluídos migrantes que tinham chegado à cidade autónoma em dias anteriores à entrada massiva

As Forças de Segurança espanholas calculam que cerca de 69.500 migrantes saíram nas últimas 30 horas de Ceuta em direção a Marrocos depois da entrada em massa que ocorreu na quinta-feira, foi anunciado este sábado.

Esta manhã começam a ser instaladas barreiras de contenção no espigão da fronteira de Tarajal.

Fontes policiais indicaram à Efe que neste número poderiam estar incluídos migrantes que tinham chegado à cidade autónoma em dias anteriores à entrada massiva e até mesmo outros que na sexta-feira teriam entrado e saído mais de uma vez.

Além disso, segundo informou o ministério do Interior espanhol à Efe, às 7:50 locais, começou a instalação de barreiras de contenção no espigão da fronteira do Tarajal, conforme anunciou na sexta-feira a partir de Ceuta o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

O elemento principal é uma barreira pneumática de 500 metros de comprimento, com uma altura na superfície de 30 a 70 centímetros e uma parte submersa de até um metro de profundidade.

Esta estrutura é combinada com uma primeira linha de boias ancoradas fornecidas pela Armada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, um canal intermediário permitirá que as embarcações da Guarda Civil garantam em todos os momentos a proteção da barreira pneumática.

Quanto aos dados da entrada massiva de migrantes provenientes de Marrocos, o ministério do Interior cifrou em 50.000 as entradas do dia 30, enquanto o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmou que poderiam ter alcançado 60.000.

Fontes do Interior informaram esta manhã que a noite em Ceuta foi normal, que as entradas "pararam totalmente" e que continuaram as saídas para Marrocos.

Depois da entrada massiva de quinta-feira, na sexta-feira milhares de pessoas regressaram para a fronteira para voltar a Marrocos por vários motivos, incluindo o anunciado acordo entre Espanha e Marrocos para a sua repatriação, bem como a ausência de lojas, superfícies comerciais ou bares abertos em Ceuta para poder atender as suas necessidades mais básicas.

Entretanto, a tranquilidade voltou à cerca fronteiriça de Melilla após uma noite, a segunda consecutiva, de pressão migratória em diferentes pontos do perímetro e entradas irregulares que não foram quantificadas oficialmente, e que provocaram um grande movimento de patrulhas e uso de material antidistúrbios para repelir os migrantes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a Efe, um dos pontos de maior pressão durante a noite foi nas imediações do posto fronteiriço de Beni-Enzar, o único operacional entre Melilla e Marrocos, que permanece fechado enquanto mais de mil viajantes da Operação Passagem do Estreito (OPE) continuam bloqueados à espera da sua reabertura.

Desde antes do anoitecer, e até praticamente a primeira hora da manhã, as tentativas de entrada por essa zona foram contínuas por parte de grupos de jovens migrantes magrebinos que foram se movendo ao longo da cerca, alguns dos quais provocaram danos nas guaritas de vigilância marroquinas e até mesmo um incêndio junto ao perímetro.

Na noite de quinta-feira, ocorreram um total de 130 entradas irregulares em Melilla, incluindo 84 de menores de idade, que elevaram para 260 o número de acolhidos nos centros de proteção da cidade, mais do que o triplo do limite máximo estabelecido na declaração de contingência migratória.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Marrocos Migrantes Ceuta Espanha Pedro Sanchéz
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Cerca de 69.500 migrantes saíram de Ceuta em direção a Marrocos

Há 1h e 31min
02:29

Israel pode ver-se "obrigado" a cumprir acordo com Hamas: "Donald Trump não aceitará um 'não'"

Ontem às 22:00

Trump anuncia avanço em Gaza, mas a incerteza persiste

Ontem às 12:21

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Projetil "não identificado" atinge mais um petroleiro ao largo de Omã

Ontem às 06:34
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Ontem às 07:00

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

30 jul, 18:50

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 11:18

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:23

EUA ameaçam deixar a Ucrânia de mãos a abanar depois de promessa que podia mudar a guerra

Ontem às 08:42

Quatro corpos recuperados. Alpinista Nirmal Purja entre os montanhistas apanhados por avalanche no Paquistão

Ontem às 07:35

Foi enterrado vivo: cão resgatado pela GNR em Mafra

Ontem às 13:32

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

"Estas 60 mil pessoas não decidiram todas no mesmo dia ir a nado para Ceuta": como Marrocos recorre à "migração instrumentalizada" para desestabilizar a Europa

Ontem às 22:00

Como uma decisão do Supremo Tribunal espanhol pode ter criado a maior crise migratória da história de Espanha

Ontem às 18:00

"Disseram-nos que tínhamos lugar para ficar, mas era tudo mentira": jovens que entraram em Espanha voltam frustrados para Marrocos

Ontem às 17:11
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

30 jul, 22:46