Von der Leyen responde à carta de Sánchez e define cinco prioridades para lidar com as migrações

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Comissão Europeia está disponível para ajudar o governo de Espanha financeira e operacionalmente

A presidente da Comissão Europeia já respondeu à carta do primeiro-ministro de Espanha, que criticou a posição de Bruxelas, nomeadamente pela ausência de apoio de vários Estados-membros.

Ursula von der Leyen felicitou a ação do governo liderado por Pedro Sánchez, que se viu perante uma crise migratória sem precedentes com a entrada de mais de 60 mil migrantes vindos de Marrocos.

Depois da entrada em Ceuta de um grande grupo de migrantes em poucas horas, Espanha retornou a esmagadora maioria deles, faltando ainda algumas centenas de pessoas, que por estes dias vão vivendo nas praias de Ceuta.

O documento a que a CNN Portugal teve acesso coloca cinco prioridades para resolver o problema, tentando ao máximo evitar nova entrada ilegal em território europeu, mesmo que não abrangido pelos acordos de Schengen.

Essas prioridades são as seguintes: prevenir a migração irregular através de cooperação com países parceiros; reforçar as fronteiras externas; implementar sistemas de alerta precoce; desmantelar redes de tráfico de migrantes e reforçar os retornos.

Ursula von der Leyen lembra também a importância de Marrocos enquanto parceiro no combate ao tráfico de migrantes, disponibilizando-se também para oferecer toda a ajuda financeira e operacional ao governo espanhol.